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【國慶75周年】麥美娟：國慶宣傳品需更多創意　稍後會陸續公布不同活動內容

政治 12:51 2024/02/21

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麥美娟表示，各個政策局和部門，目前已陸續為今年國慶的各項慶祝活動，開展前期籌備工作。（資料圖片）

今年是國慶75周年，民建聯議員鄭泳舜關注當局如何籌備相關慶祝活動。民政及青年事務局局長麥美娟指，各個政策局和部門，目前已經陸續為今年國慶的各項慶祝活動，開展前期籌備工作，包括就相關宣傳安排作出規劃和準備。政府將會在政府建築物裡面，展示更多國慶宣傳品，除了數量要多，國慶宣傳品亦要更多創意，稍後會陸續公布不同活動內容。

立法會大會上，麥美娟回應議員質詢時表示，由政務司司長主持的地區治理領導委員會，和政務司副司長主持的地區治理專組，會繼續作為籌備相關慶祝工作的高層督導架構，指導和統籌決策局及各部門等，落實各項國慶慶祝活動和宣傳項目。

同時，各個政策局和部門，亦會就其轄下場所和建築物，規劃展出更豐富多元的建國75周年節慶宣傳品，並會在人流暢旺和具標誌性的地點，加強節慶佈置的規劃和創意。全港18區民政事務署，亦會聯同當區區議會，在各區籌辦具地區色彩的重點國慶慶祝活動。

另外，民建聯議員陳克勤關注，政府在考慮國慶活動時，有否想過和大灣區的城市聯合舉辦一些慶祝的活動。麥美娟指，過去剛剛過去的七一的回歸、十一國慶，香港都有不同的團體，例如青年組織等，和大灣區的團體，一起舉辦一些活動。希望未來在有關方面，也能多一些活動和交流。

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記者：趙居逸

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