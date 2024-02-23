精神健康丨疫後焦慮抑鬱病發增25%　年輕人受「容貌焦慮」困擾拒除罩

疫後復常接近一年，由上年三月開始撤銷口罩令，社會一切回復常態，但我們的生活及精神健康又是否已回復疫情前的水平呢? 根據世衛報告，新冠疫情促使全球焦慮及抑鬱症病發率增加 25%，本地的調查亦指港人的家庭快樂指數及個人快樂指數仍然是下降。筆者過去一年都面見了很多青少年及兒童個案，都想同大家分享一下疫後他們比較常經歷的問題，及家長可如何與他們一起走過困難，繼續健康生活。

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社交困難

兒童及青少年最能夠學習到社交技巧的地方就是學校。可惜疫情的時候，學習都變成了網課，大家都在家，欠缺了與相近年齡的同學的互動，亦欠缺了課後活動，沒有了學習團隊相處的機會。當回復正常上課後，小組習作，群體課後活動回復，有部分信心較弱的年輕人會自覺社交能力不足，當出現一些非預期的考驗時，就很容易跌入“我不能好好社交”的思想陷井，慢慢形成了社交焦慮，並因焦慮引致的身體不適而開始缺席課堂及其他社交活動。

焦慮狀態

疫情讓我們習慣了戴口罩，但隨著防疫限制的放鬆，發現有部份年輕人出現一個容貌焦慮的狀況，在公開場合不願意除下口罩，就算是用餐及飲水也不會讓別人看到自己的樣子。不願意脫下口罩的原因都跟對自己的容貌沒有信心，擔心其他人會評論自己有關，他們大部分都是比較敏感的。最後影響了人際關係，自信心會更低。

其他焦慮包括不能專心上課，跟不上學習進度，課堂壓力等等，若不及時處理，情況會變得嚴重，有機會出現一些身心症的情況 （即頭痛，肚痛，心口痛等等），引致上學有困難。

同理心

這個詞可能大家都有聽過，其實在親子關係入面，同理心都扮演著一個十分重要的角色。當子女出現以上困難時，我們不必立即想出方法協助他們解決目前「問題」，反而我們能設身處地去感受他們的情緒及想法，講一句”我好多謝你話我知，你一定好難受 （或以其他觀察到的情緒作回應），遠比其他安慰說話及建議更能讓他們感受到被支持。解決困難的方法很多，我們會迷惘/無助很多時因為孤獨作戰，所以想協助子女走出困難，建立一個支援感及網絡更為重要。

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文章獲香港心理衞生會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《關注疫情後孩子的精神健康發展》

責任編輯：容惠玲