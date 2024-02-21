網絡熱話︱內地女失iPhone竟被「小學生」拾獲勒索　後續更狂網民揭另有陰謀

▲ 一名女學生遺失手機遭「小學生」百般刁難勒索，事主向網民求救。（iStock圖片）

遺失手機擔心個人私隱外洩，亦擔心手機裏的珍貴照片從此消失。近日小紅書有一則高達8.2萬人按讚的帖文，武漢1名女子正值大雪因趕去考場途中，不幸遺失了手機。事隔幾天突然收到，一個自稱小學生的神秘人短訊，對方不僅提出多個無理要求，更要求「巨額報酬」，女事主慨嘆「以為她是良心發現還給我的」。網民後續拆穿事件背後一大陰謀。

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這名女事主於小紅書發文，指自己於數日前趕去學校應試考場途中，不幸遺失型1部iPhone 12 Pro，在發現遺失的5分鐘內立即折返尋找，可惜手機已失去蹤影。女事主遂前往附近警局翻查閉路電視紀錄，但由於現場是死角位置，未能拍攝到案發經過，她無奈選擇再買新機替代。

百般刁難勒索$1400報酬

怎料，手機遺失的10天後，女事主突然收到一則微信訊息。有名自稱住在農村的「小學生」 在武漢遊玩時拾獲其手機，對方更指有村民提出洗機，但自己良心過意不去，想主動聯絡機主，但因密碼鎖定而不能打開手機，透過機主資訊和手機SIM卡，成功聯絡機主。正當女事主以為遇到好心人願意還機，直言「以為她是良心發現還給我」。

然而，在她詢問「小學生」所在位置，打算取回手機時，卻突然詢問「畢業還你可以嗎？」、「可以玩一下你的手機嗎？」，表示想向同學炫耀有iPhone，後來更多番追問事主手機密碼及索取1300元人民幣（約1400港元）的「報酬」。

女事主面對種種無理要求，她亦坦言自己也是學生表示「過千我也拿不出來」，她強調手機內有個人信息和珍貴照片，盼望能盡快歸還手機，對方將「報酬」降價至999元人民幣（約1,090港元），但見女事主仍然堅持拒絕，對方便封鎖了其微信帳號。

友人出手取回手機

後來有友人出手，把該「小學生」拉進一個群聊，雙方討論交收的運費和「報酬」，女事主成功由$500講價到$315。女事主把地址發給該「小學生」，不過一直沒有取件消息和短信，想查看轉帳時才發現對方再次封鎖自己。最後經過一波三折，該「小學生」歸還手機發快遞，貨到付清。

女事主持續更新取回手機的進度，吸引多達10萬人的留意。網民同情事主的遭遇，並建議她應該報警求助，從法律途徑追究。亦有網民認為手機是被刻意偷取，是騙徒常用的手法。

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責任編輯：王明芳