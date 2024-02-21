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聲夢小花丨姚焯菲分享紐西蘭學車驚險事 　Chantel將迎戰路試：我會執生

娛樂 13:34 2024/02/21

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姚焯菲近日努力學車！

聲夢小花姚焯菲（Chantel）正於新西蘭留學，昨日（2月21日）她於社交網分享生活照兼寫道：「almost half way through 」其中一張為揸車相，只見坐於司機位的Chantel專注望著車外。

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小菲象打氣：小公主好叻女

原來準備考車牌的Chantel正努力學車，稍後要迎戰路試，一眾小菲象為偶像打氣：「小公主好叻女，學會揸車了」、「最cute司機」、「菲菲學神，安全駕駛，1 take過關」以及「Chantel幾時載埋小菲象遊車河」。

另一聲夢小花詹天文就留言：「是姚總的感覺！」，似乎讚Chantel有氣勢！

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兩個月無揸車怕生疏

離港前Chantel接受商台節目《一家大晒》訪問，期間分享學車經歷。

學習駕駛「自動波」車的Chantel說：「基本上所有野已經學晒，只差泊車未學，我覺得自己生疏咗，因為兩個月沒法在香港揸車，教車師傅都怕我甩呀，所以要靠睇番啲教學片。」

Chantel信心滿滿兼自我打氣：「希望我做到啦，我會執生，相信考試順利。」另外Chantel期望考試當日天氣理想，因為她未試過落雨揸車。

姚焯菲早前接受電台訪問！

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姚焯菲：師傅幫我踩brake

不過Chantel也分享學車的蝦碌事，她說：「某時候教車師傅叫我轉左邊，我就突然轉咗右邊，所以頭腦要好清醒。」

當中發生過驚險事，Chantel說：「學車時兩個座位都有brake，好彩某次就煞得切車，師傅幫我踩brake掣，否則都會發生小意外。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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