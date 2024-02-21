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【寵物限制】議員促擴大寵物友善措施　環境局正開展檢討工作料需時一年

社會 13:15 2024/02/21

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市民帶狗隻到寵物公園（曾耀輝攝）

飼養寵物在本港越趨普遍，有議員提出政府需適時檢視動物使用公共設施及其他與動物相關措施，以達致促進動物與市民和諧共處的政策目標。環境及生態局局長謝展寰表示，正與食環署檢視現時情況，計劃聽取公眾意見，預計檢討工作需時約一年。

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今日（21日）立法會會議上議員陸瀚民關注，近年全球及本港的寵物友善觀念日益增強，各地相繼推出多項寵物友善措施，質詢當局有否就放寬狗隻進入食肆及康文署轄下各類公共設施的訂下時間表，以及計劃修訂相關法例或規定。

謝展寰書面答覆指，就狗隻進入食肆方面，食環署不時接獲有關食肆容讓顧客帶同寵物狗入內的投訴。另一方面，現時法例禁止狗隻（導盲犬除外）進入食肆的規定已實施近30年，政府明白多年以來社會文化有所改變，近年有人表示希望能帶同寵物狗到食肆用膳，但亦要平衡保障公眾衞生及健康等的需要。局方正與食環署檢視現時情況，並參考其他地區的經驗和聽取公眾意見，檢視現時做法和法例，預計約需一年時間進行有關檢討工作。

為滿足市民攜同寵物使用的訴求，自2010年至今，康文署轄下寵物公園的數目已由19個增加至現時52個。該署在2019年至今已設置了超過170個寵物共享公園，讓使用者與寵物在共融環境下一同共享公園設施。

在文化場地方面，現時康文署轄下的文娛中心、博物館以及圖書館，根據有關規例，市民不可攜同狗隻進入場地範圍內，但視障人士攜同導盲犬進入場地設施則屬例外。不過局方補充，康文署會平衡不同持份者和場地及設施使用者的意見，並就有關安排不時作出檢討。

至於是否放寬允許乘客攜帶寵物使用公共交通服務，謝展寰稱政府需要考慮和平衡不同因素，包括車廂的空間和載客量，寵物在乘車環境的反應、以至對其他乘客可能產生的影響。政府會繼續留意有關建議，以考慮是否需要改變目前的安排。

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責任編輯：陳麗娜

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