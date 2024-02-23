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癌症殺手｜血型決定患癌機率？　1種血型易患4大癌症　醫生：胃癌風險高3成

醫生診症室 11:02 2024/02/23

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血型除了可能影響性格，原來亦會影響患癌機率？台灣就有醫生指出，不同血型有各自的患癌風險，其中1種血型更相對容易患上4類癌症，當中患胃癌的風險更比其他血型高3成。此外，他又推介7大類防癌食物，有助減低患上胃癌、肝癌、胰臟癌等癌症的風險。

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台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在節目《健康晚點名》中分析不同血型的免疫力，以及它們各自的患癌風險。他表示，根據不同大數據分析及大型研究結果，4種血型人士的罹癌機率，以及各自較高危的癌症種類大有不同。

他指出，在4種血型裡，O型天生免疫力最好，但如果曾患食道癌，其復發風險會較高；B型較容易患上胰臟癌及淋巴癌；AB型則較易患上口腔癌、子宮癌及胰臟癌。他特別提到，A型相對而言最易生病，除了容易患上肝癌、唾腺癌及膀胱癌之外，罹患胃癌的機率更比其他血型高30%。

至於A型人患胃癌的風險相對較高的原因，錢政弘就解釋，不同血型的血液抗原各異，而A型血球的抗原與胃癌細胞相似，令身體的免疫細胞難以辨識正常的胃細胞與癌細胞，繼而導致A型人的胃癌細胞更加容易增長。

除了血型因素，他亦提到胃癌與情緒及壓力息息相關，個性容易緊張、長期處於高壓環境下的人士，以及長期病患的照顧者，罹患胃癌的風險會比一般人更高。

7大防癌食物

錢政弘與臨床毒物科護理師譚敦慈亦在節目上指出，日常飲食其實亦對防癌有一定作用，並推介以下7類食物，有助減低罹患胃癌、肝癌、胰臟癌及食道癌的風險。

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7大胃癌常見徵狀

本港臨床腫瘤科專科醫生李兆康曾接受訪問，拆解7大胃癌常見徵狀：

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針對胃癌的成因，李醫生表示相信主要和亞洲人的飲食習慣有一定關係。因為胃癌的風險因素最主要是吸煙，亞洲人的吸煙比率相對於西方國家仍屬於較高。另外亦愛吃醃製食物，這情況在中國大陸、日本相當普遍，而胃癌的發病率也相對較高。香港人的飲食習慣普遍多肉少菜，相信也是胃癌持續較多的其中一個原因。

早期的胃癌，一般盡可能以外科手術根治；第二、三期的病人，醫生會建議手術後再接受半年左右的化療，以減低復發風險；若已是第四期，除了化療外，或會建議病人接受上述檢測，看是否適合接受標靶治療或免疫治療，以提高存活的機會。

7大高危族群

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    責任編輯：羅嘉欣

     

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