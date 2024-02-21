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【黎智英案】陳沛敏稱曾反對「一人一信救香港」　黎智英於反對下仍堅持

社會 13:39 2024/02/21

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壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（21日）續審。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（21日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，陳供稱，她對「一人一信救香港」活動並不認同，認為黎以《蘋果》名義發起活動並不恰當，惟黎當時堅持原有做法，認為活動是希望事件得到美國前總統特朗普關注及阻止《港區國安法》生效。陳又指，事後曾通知黎前香港眾志秘書長黃之鋒等人反對活動，惟黎的態度似乎顯示他身邊雖然有其他人同樣反對活動，但黎仍繼續做。

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案件今踏入第30天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第9天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

控方展示一段由被告黎智英傳送的WhatsApp 訊息，「偉光，寫英文文章寫得好還有劉慧卿，請邀她寫。謝謝。黎」。陳供稱，這是由黎傳送予《蘋果》前總編輯羅偉光的訊息，至於黎將訊息傳予陳，純粹是讓她知道。陳指，沒有印象劉曾受邀為《蘋果》撰文，又指即使劉曾為《蘋果》撰文，數量也很少，陳亦否認曾替英文版尋找寫手。

控方另展示一則頭版廣告，當中寫有「在美港人全力撐」，以及「五大訴求 缺一不可」等。陳供稱，這或是海外港人所登的廣告，陳強調這是由廣告部負責，她只是在出現版面調動時才會被編輯通知。被問及是誰決定將廣告放於頭版時，陳指，這是由客戶決定，「俾夠錢就可以放」。

陳續指，她於2020年5月23日曾回到公司，就「一人一信救香港」活動登報一事，與黎及《蘋果》社長張劍虹討論。陳表示對活動並不認同，認為黎以《蘋果》名義發起活動並不恰當，並向黎表達看法，質疑黎為何不以個人名義在《蘋果》上刊登廣告，發起活動，惟黎當時堅持原有做法。

陳續指，以她理解，黎當時認為《港區國安法》即將生效，「一人一信救香港」活動是希望事件得到美國前總統特朗普關注及阻止，黎當時亦認為這是唯一做法。

陳續指，活動自5月24日登報後，仍有繼續刊登，當時前香港眾志秘書長黃之鋒等人曾於網上批評黎的做法，陳就此通知黎，惟黎的態度似乎顯示他身邊雖然有其他人同樣反對運動，但黎仍繼續做。

聆訊今（21日）午續。

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記者：梁錦麟

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