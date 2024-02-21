免費教材︱10大網站免費下載逾千張幼稚園工作紙　中英認字＋數理認知＋剪貼填色

▲ 10大幼兒教材網站推介，免費下載逾千張工作紙。

【幼兒教材/幼稚園工作紙/免費教材】幼稚園及學前幼兒可以透過簡單的小練習及遊戲訓練小手肌，培養專注力，並打好學習基礎。網上有不少免費教材資源，家長可按子女的學習進度及程度，下載不同類型的工作紙，包括認字、筆控訓練、對圖案和形狀的認知、記憶遊戲等，讓孩子愉快地學習。

以下推介10個幼稚園適用的免費教材網站，孩子可以消磨時間之外，亦可以增長知識。

最新影片：

免費幼稚園工作紙｜1. 麥苗教具有限公司

提供簡單中文及英文字習字紙、詞語練習，適合幼兒學習認字，認識字的筆畫和寫法。另有提供「詞語學習卡」，既可認讀生字，亦可重溫學過的詞語，一同進行短句創作活動。此外，還有一些連線練習、迷宮遊戲、配對遊戲等，讓小朋友認識點、線、形狀的概念，訓練空間感及思維能力。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

免費幼稚園工作紙｜2. MamaLovePrint

提供幼稚園至初小程度的中英數練習，包括有筆順練習、畫圖活動、學習詞語、連線活動、邏輯小遊戲、數數字剪貼活動等，且分門別類，讓家長可以更快找到需要的練習。

中文：【按此連結】

英文：【按此連結】

數學：【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

免費幼稚園工作紙｜3. Worksheetfun

Worksheetfun提供由幼稚園到小學的免費幼稚園英文工作紙教材，包括英文字母練習、數字練習、認識形狀、大小等，並有不同類型工作紙，例如剪貼活動、連線、填色等。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

免費幼稚園工作紙｜4. SoftSchools

這個網頁主要提供數學科的英文工作紙，以主題分類，程度由幼稚園至小學，包括數數字、加減運算等。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

免費幼稚園工作紙｜5. 精明師奶幼教分享會

提供由PN至小三的中英數免費教材，例如K1會學習中文，英文，數字，顏色，邏輯，時鐘，相反詞等，除了提供認字卡，亦有連線練習、剪貼練習等。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

免費幼稚園工作紙｜6. K5 Learning

這個網頁提供幼稚園至小學程度的免費練習，包括英文字母、拼音練習、英文閱讀、數學英文練習等，選項已分門別類，家長可按需要選擇不同科目及年級。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

免費幼稚園工作紙｜7. Kizclub

提供免費英語繪本、有聲故事及美勞教材，還有英文字母練習、拼音、認字卡等，練習的插圖精美，且有不同形式的練習，相信可以吸引小朋友做。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

免費幼稚園工作紙｜8. Coloring.ws

工作紙有各式圖畫範本，可以讓小朋友練習著色，並有連線練習、數字、動物、英文字母及不同藝術作品等教材。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

免費幼稚園工作紙｜9. Free4Classrooms

提供免費幼稚園練習，包括字母、數字1至10、拼音、形狀、圖案等，有不同形式的練習。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +2

免費幼稚園工作紙｜10. Super Coloring

提供大量填色紙，讓孩子透過填色及畫畫，發展對色彩的認知，透過點連點遊戲提升專注力，另有解謎遊戲及手工紙模型等，增強孩子各種技藝。

【按此連結】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林愛娜