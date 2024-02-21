知錯能改︱重提吸毒事件傷透父心　吳浩康做地盤養家承諾做好爸爸成兒子榜樣

▲ 吳浩康做地盤養妻活兒，形象由負面變正面。

【吳浩康/地盤/好爸爸/吸毒/演唱會】藝人吳浩康（Deep）能屈能伸，做地盤養妻活兒贏盡掌聲，日前他接受YouTube節目《周五有周伍》訪問，主動重提當年的吸毒事件，傷透父親的心。而未做地盤之前又要養家，收入不足的他，令到年老的父親考慮重新出來社會工作，他即時醒覺不能再坐以待斃，決定做職安真漢子養妻活兒，想不到自此人生逆轉，不但收入穩定而且形象正面，更即將舉行演唱會。

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吳浩康接受周國豐與伍仲衡的的YouTube節目《周五有周伍》訪問，提到入地盤打工經過，他表示年前因為收入不足，又要養家所以不能坐以待斃，經單車教練將他推薦給學生家長，入行做工程。當時他第一時間就去拿平安卡，放低歌手包袱到地盤工作，直言做地盤相比起屋企人捱肚餓，而老父更要重投社會工作，這點更令他難以接受，他說:

最緊要係正行！

錯不要緊，最重要是知錯能改!Deep重提當年的吸毒新聞，「因為貪玩，群開班朋友食就一齊食。」他指不是因為失意才選擇去吸毒減壓，直言不應為吸毒找任何藉口，「只係戇居不智」，他感激當時被拘捕否則「我應該食死咗喇！」

▲ 吳浩康承諾做好爸爸，為兒子做好榜樣。ig圖片

而當時吳爸爸一句話都沒有鬧，但他感受到爸爸的傷心，更換位思考:

我依家有個仔，都喺度諗，點可以接受個仔將來上A1新聞，俾人話係白粉仔，所以我感受到佢當時嗰份傷心難過。

因為錯過，所以現在作為新牌仔爸爸的他希望做仔仔的好榜樣，

我會謙卑向真漢子、好爸爸呢個方向繼續做。

除講昔日吸毒事件，吳浩康亦坦認曾一腳踏兩船的經歷。對過去污點沒有避而不談，他表示因為做地盤被偷拍，所以與其被人講，例不如自己光明正大交代清楚，他說︰「我俾人鬧咗好多年，地盤俾人偷拍之後，我自己出片，係因為免百日之憂，直接話畀大家知，但冇諗過反應係咁好。」

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責任編輯:陳麗薇