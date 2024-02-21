台灣旅遊丨新北最強櫻花秘境　森林溫泉酒店享潤膚美人湯

▲ 01 櫻花林的櫻樹還有不同的點綴，方便遊客打卡。（攝：馮柏偉）

台灣櫻花爆發！新北的最強櫻花秘境「三峽大熊櫻花林」隱藏於野林間，櫻陣排山倒海，是近年台北人櫻遊的新熱點。相隔半小時車程，還可到著名的大板根森林溫泉酒店泡湯，享「美人湯」之餘亦可飽接熱帶雨林中的芬多精，實行賞櫻與美肌雙拼享受。

今年台灣的櫻花早發，台北陽明山、淡水天元宮已是花海淹漫，紅粉緋芳。遠一點新北的三峽，近年亦有個「三峽大熊櫻花林」被瘋狂洗版︰該處植有5,000棵不同種類的櫻樹，包括三色寒櫻、香水櫻、台灣八重櫻、福爾摩沙櫻、染井吉野櫻、墨染吉野櫻、富士吉野櫻、千島櫻8種，櫻期在每年1底至3月中相繼盛放，粉紅風暴席捲整片山頭。

▲ 同在三峽區的大板根森林溫泉酒店，規模設計極具日系風格，春天泡湯一樂也。

三峽大熊櫻花林 櫻姿綽綽

記者於1月底前往，三色寒櫻已近滿開，在入口處被櫻海包圍，一時間真心以為誤闖桃花陣。櫻花林規劃完整，園主本以種植、買賣櫻花樹為主業，6年前他與夥伴們買下這片山頭，並依據山勢的海拔培植櫻苗，已卓見美態。除了有小食區外，在櫻蔭下亦設有長椅、苔石，按著坡道遊走已粉櫻滿滿，現場還有提供古裝、韓服租借，配著遠方蜿蜒的山景，打卡一流。

園主表示櫻花要開得美，起碼要再等5至6年的時間，故其櫻樹還是「青壯期」，也讓此櫻花林成為新晉秘境。除了三色寒櫻，其餘的櫻種將接力綻放。值得一提的是，此園區只作「春季限定」的開放，正好感受櫻花一期一會的魅力。

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三峽大熊櫻花林

地址：新北市三峽區竹崙路228號

電話：+886-2-26681386

營業時間：6am至8pm

門票：成人250台幣/62港元，長者200台幣/50港元

交通︰捷運頂埔站下車，乘計程車約30分鐘可達

大板根森林溫泉酒店

台灣新北面積廣闊，在三峽區亦有間馳名的大板根森林溫泉酒店，最大的賣點是坐擁全台唯一、僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林，因為園區內有許多百年老樹的大型板根，因而命名，泡溫泉之餘，也亦可發掘山巒裏的植物生態。

老闆蔡春隆的故事也值得一書。蔡董在1990年花了5億多台幣，從熊名武主導的台灣農林公司買下這一片17公頃的土地，此地本是日治時代曾是太子的招待所。開設大板根酒店後，蔡董一度山窮水盡，直到2001年，友人建議他請日本人來挖溫泉，結果在地下1600公尺處找到泉源，碳酸泉的質量甚佳，直接扭轉了酒店的營經命運。

▲ 大板根森林溫泉酒店擁有全台灣唯一中低海拔的原生亞熱帶雨林，當中年老的「大板根」正是酒店名稱的來源。

酒店走日系簡約風，低調樸實，主體建築搭配遼闊山景，整體感覺療癒。住宿分為本館、太子會館、薰風會館等區份，除了豪華客房外，亦設親子房、寵物房等主題客房。記者下榻本館的客房附有個室風呂，開水泡湯，為無色無味的碳酸氫鈉鹽泉（人稱「美人湯」），泡浸過後，肌膚滑嫩明潤，極具滋養效用。

熱帶雨林「森呼吸」

用過早餐後，還可深入區內的原生亞熱帶雨林中作「森呼吸」晨運。園區規劃了3條步道，從易到難，分別需時30、60及120分鐘。在步道入口不遠處，已有一株九丁榕的大板根，再慢慢發掘，也找到幹花榕大板根，配以數百年以上的巨藤和高聳入雲的巨樹，形成豐富獨特的生態組合。

如此叢林環境，酒店方面亦很懂得「扭橋」營銷。這幾年他們以森林氛圍，結合戶外展覽，展出恐龍及古生物，成為實境版的「侏羅紀公園」。當中將恐龍植入森林園區，包括霸王龍、三角龍等，再配以遠古生物如長頸駝、古巨蜥等模型，逼真度十足。

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今年更與專業的古生物科普團隊-RootCamp根目錄文創聯手，推出以古生物知識為主題的「大板根古生物實驗室」以及「自然科普營隊系列」，讓遊客住客，認識這些曾經存在過地球上的滅絕生物，親子遊一流。

大板根森林溫泉酒店

地址：新北市三峽區插角里插角79號

電話：+886-2-2674-9228

房價︰可考慮「嬉春板根一泊二食住房專案」，平日太子雙人客房，連早晚餐、露天溫泉Spa、入園門票等，每房6,900台幣/1,719港元起，適用日期︰2月14日至6月30日

網址︰www.thegreatroots.com

旅遊 Info

簽證：港澳人士入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦：

機票：乘搭長榮航空，2月份由香港往返台北航班由$2,122起，查詢︰www.evaair.com

貨幣：1港元兌4新台幣

記者:馮柏偉