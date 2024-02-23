電子奶咀｜東華三院心瑜軒推繪本及五感體驗工作坊　4招助家長及早預防幼兒網絡成癮

▲ 東華三院心瑜軒以到校形式於東華三院蕭旺李滿福幼兒園舉辦繪本工作坊。

本港幼兒過度使用電子產品有幼齡化趨勢，同時相關求助個案自疫情急升。東華三院心瑜軒與繪本作家小半合作創作有關預防上網成癮的繪本—《我變成了手機星人》，並首次以到校形式於東華三院蕭旺李滿福幼兒園舉辦繪本工作坊，院方前線社工透過演繹繪本故事和延伸體驗活動，帶出健康地使用電子產品的訊息，以及推廣親子共讀體驗。

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東華三院心瑜軒的「機靈家族」透過繪本進行預防兒童及青少年上網成癮的教育服務，遂於本年2月初為東華三院蕭旺李滿福幼兒園的高班學童，以到校形式舉辦首場《我變成了手機星人》繪本工作坊，由院方前線社工透過繪本故事和延伸體驗活動，包括：製作「手機星人」畫作和時間表，讓小朋友認識網絡成癮的影響。

▲ 東華三院心瑜軒以到校形式舉辦首場《我變成了手機星人》繪本工作坊，繪畫「手機星人」畫作。（黃諾韶攝）

繪本關注幼兒網絡成癮

繪本故事講述主角阿滿自從擁有了手機後，與家人的生活發生重大變化，並意外地闖進了手機星系，變成了「手機星人」的奇幻經歷。讓家長與孩子探討電子屏幕產品對個人及家庭生活的影響，藉此幫助家長為兒童建立「Online有時，Offline有時」的平衡生活。

東華三院心瑜軒「機靈家族」計劃社工孔詠欣姑娘表示，製作繪本針對幼兒喜歡較多圖畫和收聽故事，繪本既能把概念視像化地呈現成圖畫，又能以連貫的故事，把訊息更加具體顯淺地帶出。此外，計劃亦希望繪本作為提升親子關係的媒介，希望家長和孩子培養親子共讀的習慣。如故事中的主角阿滿與父母最後明白，原來親子時光比電子遊戲產品更吸引。

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五感元素增記憶點

東華三院蕭旺李滿福幼兒園校長歐陽麗貞女士，認為繪本的圖畫精美能吸引小朋友外，故事內容可以提升他們認知，故坊間不少學校已採用繪本教學。

她提到每個小朋友不喜歡被指點，故事以第三人稱角度出發，能夠令到小朋友更容易接受。例如討論偏食問題，繪本教學讓學生容易理解故事，亦對內容印象更加深刻。

繪本還能作為引入點配置延伸活動，能夠加以鞏固小朋友對訊息的理解，從而培養良好的品格。

▲ 東華三院蕭旺李滿福幼兒園校長歐陽麗貞女士認為，繪本教學十分適合學生和老師，還能作為引入點配置延伸活動。（有關機構提供）

是次到校式的繪本工作坊利用五感體驗和討論等延伸體驗式活動，令到小朋友對於訊息能夠有更深入的了解。繪本《我變成了手機星人》與本地插畫師小半（Little Half）針對幼兒讀者首次合作，特別在繪本故事和延伸活動中加插了五感元素，以嗅覺為例子有士多啤梨味餅乾條的情節。五感體驗讓小朋友有更多代入感，突顯現實生活比網絡世界更多真實感。

網絡世界與現實世界沒法相比，現實生活的互動與情感交流更值得人們關注。

求助對象年齡最小僅20月大

心瑜軒自2022年推出「we talk」網上輔導及諮詢服務，方便家長查詢有關孩子使用電子產品的資訊，卻發現有近兩成求助個案為育有2至6歲幼兒的家長自疫情急升，情況令人關注。

社工孔姑娘分享，當中有年幼個案對象為育有年僅20月大幼兒的家長出現收放手機問題。該家長任職家庭主婦，因忙於照顧孩子無暇控制孩子使用電子產品的時間，無奈依賴手提電話作為安撫工具，久而久之孩子習慣以鬧脾氣方式換取手機，或者情願玩手機也不願外出，親子衝突隨之頻繁，影響親子關係和幼兒健康。

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4招預防幼兒網絡成癮

為了及早預防幼兒跌入網絡成癮，家長應由首次讓小朋友接觸電子產品時已提高警覺，幼稚園亦是學前階段預防及教育的第一道防線。心瑜軒服務期望以到校形式能夠近距離接觸更多學生，讓家長能夠預防孩子過度使用電子屏幕產品的情況，帶出健康地使用電子產品的概念。社工孔姑娘提出以下4個方法：

首先，家長與孩子規定每日固定使用電子產品的時間，令孩子對學習和玩樂更有時間分配，建立規律健康的生活，不要養成習慣無時無刻使用手機的壞習慣。其次，小朋友外出盡量避免接觸電子產品，家長亦要減少使用「電子奶嘴」作為安撫工具，避免打亂孩子固定使用電子產品的時間觀念。

再者，預先與家庭成員及照顧者訂立一致使用電子產品的標準。例如：使用時間，有些長輩會縱容孩子，而孩子偏向會一直纏著哀求這些長輩，為免將定下的家規逐一打破，一致標準尤其重要。

▲ 心瑜軒服務期望以到校形式能夠近距離接觸更多學生，帶出健康地使用電子產品的概念。（有關機構提供）

最後，家長應該以身作則，嘗試在生活中加插其他親子時光，增加親子互動。有些家長可能誤以為與小朋友一同用手機也是親子時間。親子互動並非只有使用電子產品，例如：可以共同製作親子時間表，讓小朋友對每一日的工作有概念，家長亦趁機反思自己是否過度依賴電子產品。活動旨在家長和幼兒能夠越早在統一的時間概念底下，建立使用電子產品的健康習慣。

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記者：黃諾韶