電子奶咀｜東華三院心瑜軒推繪本及五感體驗工作坊 4招助家長及早預防幼兒網絡成癮
本港幼兒過度使用電子產品有幼齡化趨勢，同時相關求助個案自疫情急升。東華三院心瑜軒與繪本作家小半合作創作有關預防上網成癮的繪本—《我變成了手機星人》，並首次以到校形式於東華三院蕭旺李滿福幼兒園舉辦繪本工作坊，院方前線社工透過演繹繪本故事和延伸體驗活動，帶出健康地使用電子產品的訊息，以及推廣親子共讀體驗。
最新影片推介：
東華三院心瑜軒的「機靈家族」透過繪本進行預防兒童及青少年上網成癮的教育服務，遂於本年2月初為東華三院蕭旺李滿福幼兒園的高班學童，以到校形式舉辦首場《我變成了手機星人》繪本工作坊，由院方前線社工透過繪本故事和延伸體驗活動，包括：製作「手機星人」畫作和時間表，讓小朋友認識網絡成癮的影響。
繪本關注幼兒網絡成癮
繪本故事講述主角阿滿自從擁有了手機後，與家人的生活發生重大變化，並意外地闖進了手機星系，變成了「手機星人」的奇幻經歷。讓家長與孩子探討電子屏幕產品對個人及家庭生活的影響，藉此幫助家長為兒童建立「Online有時，Offline有時」的平衡生活。
東華三院心瑜軒「機靈家族」計劃社工孔詠欣姑娘表示，製作繪本針對幼兒喜歡較多圖畫和收聽故事，繪本既能把概念視像化地呈現成圖畫，又能以連貫的故事，把訊息更加具體顯淺地帶出。此外，計劃亦希望繪本作為提升親子關係的媒介，希望家長和孩子培養親子共讀的習慣。如故事中的主角阿滿與父母最後明白，原來親子時光比電子遊戲產品更吸引。
五感元素增記憶點
東華三院蕭旺李滿福幼兒園校長歐陽麗貞女士，認為繪本的圖畫精美能吸引小朋友外，故事內容可以提升他們認知，故坊間不少學校已採用繪本教學。
她提到每個小朋友不喜歡被指點，故事以第三人稱角度出發，能夠令到小朋友更容易接受。例如討論偏食問題，繪本教學讓學生容易理解故事，亦對內容印象更加深刻。
繪本還能作為引入點配置延伸活動，能夠加以鞏固小朋友對訊息的理解，從而培養良好的品格。
是次到校式的繪本工作坊利用五感體驗和討論等延伸體驗式活動，令到小朋友對於訊息能夠有更深入的了解。繪本《我變成了手機星人》與本地插畫師小半（Little Half）針對幼兒讀者首次合作，特別在繪本故事和延伸活動中加插了五感元素，以嗅覺為例子有士多啤梨味餅乾條的情節。五感體驗讓小朋友有更多代入感，突顯現實生活比網絡世界更多真實感。
網絡世界與現實世界沒法相比，現實生活的互動與情感交流更值得人們關注。
求助對象年齡最小僅20月大
心瑜軒自2022年推出「we talk」網上輔導及諮詢服務，方便家長查詢有關孩子使用電子產品的資訊，卻發現有近兩成求助個案為育有2至6歲幼兒的家長自疫情急升，情況令人關注。
社工孔姑娘分享，當中有年幼個案對象為育有年僅20月大幼兒的家長出現收放手機問題。該家長任職家庭主婦，因忙於照顧孩子無暇控制孩子使用電子產品的時間，無奈依賴手提電話作為安撫工具，久而久之孩子習慣以鬧脾氣方式換取手機，或者情願玩手機也不願外出，親子衝突隨之頻繁，影響親子關係和幼兒健康。
4招預防幼兒網絡成癮
為了及早預防幼兒跌入網絡成癮，家長應由首次讓小朋友接觸電子產品時已提高警覺，幼稚園亦是學前階段預防及教育的第一道防線。心瑜軒服務期望以到校形式能夠近距離接觸更多學生，讓家長能夠預防孩子過度使用電子屏幕產品的情況，帶出健康地使用電子產品的概念。社工孔姑娘提出以下4個方法：
首先，家長與孩子規定每日固定使用電子產品的時間，令孩子對學習和玩樂更有時間分配，建立規律健康的生活，不要養成習慣無時無刻使用手機的壞習慣。其次，小朋友外出盡量避免接觸電子產品，家長亦要減少使用「電子奶嘴」作為安撫工具，避免打亂孩子固定使用電子產品的時間觀念。
再者，預先與家庭成員及照顧者訂立一致使用電子產品的標準。例如：使用時間，有些長輩會縱容孩子，而孩子偏向會一直纏著哀求這些長輩，為免將定下的家規逐一打破，一致標準尤其重要。
最後，家長應該以身作則，嘗試在生活中加插其他親子時光，增加親子互動。有些家長可能誤以為與小朋友一同用手機也是親子時間。親子互動並非只有使用電子產品，例如：可以共同製作親子時間表，讓小朋友對每一日的工作有概念，家長亦趁機反思自己是否過度依賴電子產品。活動旨在家長和幼兒能夠越早在統一的時間概念底下，建立使用電子產品的健康習慣。
【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5
記者：黃諾韶