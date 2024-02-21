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玲玲友情報丨J2女神Jojo曾遭潛規則　佘詩曼麥玲玲被封「萬歲女王」

娛樂 21:03 2024/02/21

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《玲玲友情報》黃紫恩、麥玲玲、安德尊、蔡景行。

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的J2清談節目《玲玲友情報》，在今晚（2月21日）播出一集主題為「好人唔係咁樣做」，嘉賓是「大王」安德尊。

玲玲師傅在節目中提到當年是珍姐曾勵珍拉攏她與安德尊，說︰「嗰時書展出書，自己啱啱出道無人識、無錢，好多嘢都係打心口。已經搵咗家燕姐同記者嚟，仲爭個司儀，珍姐介紹我搵安德尊。」記者會後安德尊分文不收便離開，她補充︰「我塞極利是畀佢都唔要，仲掉返畀我，呢份恩情我好記得。」

玲玲友情報丨麥玲玲拆解初一不洗頭為謬誤　踢爆安德尊身家厚：大王好有錢

玲玲師傅與安德尊結緣原來是因為珍姐。

安德尊解與拍檔不和之謎

大王在圈中出名人緣好，試過台前幕後迫爆錄影廠，為他慶祝生日。但玲玲師傅重提大王多年前的一位「天敵」，當時二人合作下午節目一個煮食環節，當事人呼之欲出，她說︰「以前見佢哋做節目會不斷有『火花』，好想知佢哋私下係點。」

他更借機解開多年不和傳言，認真地說︰「平時我哋相處嘅模式，都好似節目咁，其實我對佢okay㗎。」但被問到雙方關係時，能言善道的大王一時語塞，接住解釋︰「我同你講點解，因為我成日干涉佢嘅生活，佢成日飲酒，我勸佢：『你唔好再飲啦，又傷身，又會騷擾到側邊其他人』，由頭到尾就係唔准飲酒。」

大王提到拍《都市閒情》時，玲玲師傅素有「萬歲女王」稱號︰「佢次次成車食物推入錄影廠萬歲。」圈中另一位喜歡萬歲的是「新聞女王」佘詩曼。

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Jojo目睹攝石人「奇技」

此外，Jojo入行已一段日子，她笑言經歷不少圈中潛規則，又爆料做新人時的多番奇遇，她笑說︰「你知公司每一年好多活動，我哋會一行行企拍片。試過有位比我前輩小小嘅姐姐，係咁喺後面推我，心諗我哋都排到第5、6行，算數啦。」連番被推的Jojo最後忍不住提出調位，對方亦恩然接受。

另一趟，Jojo親眼目睹一位攝石藝人的「奇技」，她忍不住讚嘆表示︰「你知我哋會分一、二、三線（藝人），有啲新人係六線，有次居然畀某人由第六行走到去第一行大合照，雖然係側邊位，已經好勁。你知嗰幾幅人牆幾難攝。」

J2女神黃紫恩。

玲玲師傅常企C位

Jojo還遇過貪小便宜的拍戲對手，三番四次取走拍攝用的薯片、糖果等道具，直到助導出聲，對方才若無其事交還，面皮非常厚。

玲玲師傅直言潛規則聽得多，如鬆踭、攝位已見怪不怪，但她永遠不會有這煩惱，還經常被安排在正中C位。

J2女神黃紫恩。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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