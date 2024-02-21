手袋保養｜回南天極潮濕名牌手袋易發霉　5大防潮妙法令包包也回春

▲ 名牌手袋在回南天很易發霉！

轉眼又來到潮濕的「回南天」，香港連續一星期相對濕度達100%，屋苑走廊也變得濕漉漉，衣服晾乾難度達至10級，這幾天抽濕機要長開。不過最令一眾女士們頭痕的是，名牌手袋的皮革長滿霉菌，十分可怕，究竟有什麼防潮妙法可以令到手袋保持乾爽呢？

防潮方法一：塗上保護塗層

預防勝於治療，如果想減少手袋發霉機會，就要建立保護屏障達到防水、防污和防霉，可以到專門修理皮革的公司噴上一層保護塗層，他們既專業又有保障；想省錢的話，就可以自行購買一些皮革專用的防水噴霧和皮膏，在手袋上均勻地噴上或塗上薄薄的一層，待自然風乾，便能起防水、防潮及防污作用。

防潮方法二：放置地方要陰暗通風

手袋沾到濕氣才會發霉，所以保持擺放的地方乾爽最重要，適宜將名牌手袋放置於陰暗通風位置，如果遇上潮濕天氣，要在附近開抽濕機；如果家中沒有通風位置可以存放，那把名牌手袋安置於衣櫃內，再買一些防霉吸濕的產品，例如竹炭，放入櫃中作吸濕防潮之用。

防潮方法三：放入防塵袋收納

塵埃、毛髮等微小物都有機會令手袋在潮濕天氣下更容易發霉，所以保持乾爽的同時，也要保持袋身乾淨，最後將名牌手袋放入附送的防塵袋，再放到通風位置擺放。

防潮方法四：雪梨紙代替防潮珠放手袋

有人以為手袋跟一般衣物一樣，只要擺放防潮珠就可以，但其實它們都屬於帶化學成份的防潮物如果跟皮革手袋放在一起，不但有機會令手袋脱色，所以不要再把防潮珠放入手袋內，反而要改用雪梨紙整個名牌手袋包裹著，因為雪梨紙的吸濕能力很好，只要定時更換即可達防潮功效。

防潮方法五：使用專用清潔劑

如果發現名牌手袋已不幸發霉，可以用專用的清潔劑輕抹，如清潔皮革表面時用打圈方式，麂皮的話可以使用專用的小鋼刷向同一方向擦走霉菌。但千萬不可以使用消毒酒精，因為酒精裏的化學物滲入皮革後，會造成化學反應破壞皮革，甚至令皮革甩色。

手袋金屬配件又可以怎保養？

除了手袋皮革本體需要防潮保養外，手袋上的金屬扣、標誌、鍊等金屬配件，都一樣要保養，因為它們都會被刮花，或是氧化，這個時候可以利用一樣小物件解決，就是牙膏，將牙膏塗在氧化的金屬配件上，等待大約5-10分鐘後抺走，再用濕紙巾清除牙膏，這樣做，金屬配件會即時變得光亮，但過程中要避免牙膏接觸到手袋表面。

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責任編輯：李惠儀