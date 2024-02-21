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臨時劫案丨杜琪峯加持大讚為「本年度最好睇賀歲片」　小齊被家棟亂摷：我叫唔好

娛樂 14:28 2024/02/21

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《臨時劫案》

由爾冬陞監製、麥啟光執導兼編劇，郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤主演的賀歲片《臨時劫案》，獲不少影評人及圈內外觀眾激讚，就連殿堂級導演杜琪峯亦拍片大讚《臨時劫案》是本年度最好睇的香港賀歲電影。

《臨時劫案》的導演兼編劇麥啟光，在杜琪峯多部電影擔任過執行導演，作品包括《奪命金》、《毒戰》和《盲探》，作品均有高水準，所以有不少影評、觀眾形容《臨時劫案》甚有銀河映像風格，不少地方是向杜琪峯致敬，好像故事以三個廢中窮途末路，被逼上梁山一齊打劫的荒謬喜劇，拍出了銀河映像的宿命論；還有電影中一段兩袋錢不翼而飛的「錯摸」情節，亦是銀河映像特色。

《臨時劫案》

杜琪峯大讚《臨時劫案》

銀河映像的揸fit人又出名對團隊嚴格的杜琪峯導演，日前為《臨時劫案》捧場，事後特別拍短片，給予幾位徒弟評價。

杜琪峯說：「啱啱睇咗麥啟光、阿斌（陳偉斌）、阿澄（萬芫澄），3個人搞嘅片，我覺得算係咁啦⋯⋯要討論就好多地方嘅！但最少一樣嘢係，本年度香港賀歲片，我諗呢部算係最好睇。」

杜sir拍片大讚《臨時劫案》。

小齊：拍完一晚全身都散晒

另外，《臨時劫案》演「笠水」的家棟與老死「冇用輝」小齊一場對手戲，劇情交代二人同被綑綁雙手雙腳，被困在的士又黑又擠迫的車尾廂中，二人咫尺距離，家棟仲要伸手猛摷小齊的褲袋尋找手機求救。

小齊回想說：「車廂好細，逼到大家嘅呼吸都感覺到，導演仲想有我哋有曖昧感，要我用口幫家棟撕走黐係口嘅大力膠布，同家棟口水都交換到，佢隻手又亂摷，我忍唔住叫咗吓唔好，拍完一晚感覺全身都散晒。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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