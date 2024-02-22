元宵2024︱元宵節是增財運好時機　命理師傳授1招生財：換新銀包有學問

▲ 元宵節將至，命理師柯柏成分享「元宵節換錢包增財運」大法。

踏入龍年，不少人都祈求新一年可以發大財，隨著新年後首個滿月日──元宵節來臨，命理師柯柏成發文分享元宵增財運大法，他表示可以利用這天「置換錢包」，讓錢包可像滿月一樣飽滿，來年也可財氣滿滿，賺大錢！

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台灣命理師柯柏成於Facebook發文，並以「元宵節換錢包增財運」為題，分享增財運大法。他表示，元宵節是新年後的第一個滿月日，如果銀包已經用了3至5年以上，可以考慮於當日置換銀包，讓銀包像滿月一樣飽滿。

避免使用多個銀包

他提到，應避免在家中放置多個銀包，因為空銀包會讓財庫乾癟，建議大家只留一個銀包使用，需要時再買新的。

他又提醒，換新銀包時要記得先放「錢母」 ，錢母指寺廟借給信徒的現金，可以是在寺廟裏求來，也可用天赦日煮錢水留下的硬幣，天赦日指玉皇大帝赦免災厄的日子，2024年共有7天：

1月1日

3月15日

5月30日

7月29日

8月12日

10月11日

12月26日

若未能透過以上方法獲得錢母，柯柏成表示，可以使用一張於新年期間或開工利是得到的紙幣。而錢母可於下次更換新銀包時花掉，如果不想等太久，或不小心花掉，可待下個天赦日煮錢水時補回。

最理想的是發紅包的人本身就很有錢，可以借財氣生財運，如果有幸收到高官的紅包，都是很理想的錢母。

十二生肖元宵換銀包最佳時間

大家在元宵節當日可依照自己的生肖，於相應的時間換新銀包，僅記要先放入錢母，再把舊銀包內的錢轉到新銀包。下列為十二生肖更換銀包的最佳時間：

屬豬

上午9時至下午1時

屬牛、龍、羊、狗

晚上9時至淩晨1時

屬虎、兔

下午1時至3時或7時至9時，及淩晨1時至3時或上午7時至9時

屬蛇、馬

下午3時至7時

屬猴、雞

淩晨3時至清早7時

屬鼠

全日皆可

▲ 大家可在元宵節換錢包以增財運，命理師柯柏成分享十二生肖更換錢包的最佳時間。（Facebook@柯柏成/命理圖片）

建議使用長款銀包 信用卡勿放太多張

柯柏成又提醒，信用卡、提款卡等在五行上屬火，容易燒掉財運，因此建議只在銀包放置一張信用卡，並將其餘的卡放到其他收納袋。

另外，更換新銀包時，務必清理舊銀包的收據，不要放進新銀包，而紙幣要依照大小依序排列好，「錢住的舒服當然就願意跟著主人」，至於銀包款式，他建議使用長款銀包，「對折的錢包會讓鈔票彎腰，賺錢自然就辛苦。」

文章獲「柯柏成/命理」授權轉載。

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責任編輯：王明芳