【M品牌】楊潤雄：M品牌引懲罰機制須平衡申請誘因

▲ 楊潤雄表示，局方正與大型體育活動事務委員會，總結球王美斯失場事件的經驗。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，局方正與大型體育活動事務委員會，總結球王美斯失場事件的經驗，並檢視M品牌計劃的審批及監管機制，預計有關的檢討工作於今年第三季左右完成。至於能否就申請M品牌引入懲罰機制，楊潤雄指需要平衡，不希望規管太強，打擊主辦機構申請M品牌和資助的誘因。

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立法會大會上，提出質詢的選委界議員謝偉俊批評，當局以「商業秘密」作為「金鐘罩」，議員難以發揮監察角色。他認為，當局應應該要讓立法會監察合約條款，例如在保密情況下讓議員檢視。他又舉例，Chubby Hearts需要使用公帑同樣引來社會很多意見。楊潤雄強調，政府會盡量配合立法會議員監察的角色，例如在立法會財會中會盡力提供資料，但不同個案要視實際情況而定，部份資料的確屬商業敏感。

選委界議員陸瀚民指，該足球表演賽的主辦方雖然撤回申請，但曾以M品牌宣傳並邀請官員出席，形容做法是「過橋抽板」，未來需要避免。他強調事件不只牽涉公帑，亦涉及香港盛事之都「金字招牌」的無形資產。

實政圓桌議員田北辰指，大型活動搞得不好，影響香港形象，更讓市民非常失望。他關注若球員受傷觸發「逃生條款」，應該要有「逃生條款」的「逃生條款」，例如即使球員無法出場，亦需向觀眾交代或接受頒獎。楊潤雄則再次強調需要平衡，他指，規管時難以估計主辦方一定會出錯，或會讓有有心辦的都怕了這些條款，而為「逃生條款」設置「逃生條款」只會衍生更多的逃生條款，「問題不在逃生條款，而是如何完善制度。」

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記者：趙居逸