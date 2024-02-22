【四大病毒攻港！教你自我保護防中招　腺病毒致紅眼症或影響視力】

新春過後，咳嗽和擤鼻涕的聲音在周邊時隱時現。隨著進入冬季流感高峰期，其他上呼吸道感染疾病，包括新冠、腺病毒和呼吸道合胞病毒感染也同時夾擊，成人或是小朋友都不能倖免！

女童感染腺病毒兩眼通紅 眼睛分泌物多到嚇親家人

一名7歲方姓女童早前感染腺病毒，雙眼發紅及流出分泌物，女孩家長方太表示女兒在做功課時，眼睛不停流出像蟲一般的黃色分泌物，「（分泌物）遮埋眼睛，影響視力，全家都好擔心」。方太補充，發病後仍未意識到是感染腺病毒，「以為女兒失眠」，購買了眼藥水不停清洗眼睛，到去晚上看醫生才知道是感染腺病毒。

專家表示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。

嬰兒殺手合胞病毒致嬰幼兒支氣管炎和肺炎

早前在內地，呼吸道合胞病毒大規模爆發，容易引發2歲及以下幼兒的重症病例，因此也被稱為"冬季嬰兒殺手"。專家表示，呼吸道合胞病毒則是一種單鏈的核糖核酸病毒，可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染，可經分泌物、飛沫傳播。合胞病毒感染後的症狀通常輕微，但一旦病情惡化成重症，可能導致哮喘、窒息甚至呼吸衰竭。

病毒「上下夾擊」5合1快測揪出感染源頭

呼吸道感染的症狀非常相似，要更早、更有效地辨別病毒感染種類，可以通過5合1快速測試方法，一次過檢測新冠病毒、甲型和乙型流感、腺病毒及呼吸道合胞病毒，有助於及早採取相應的治療和預防措施。

快測三大迷思

一次過可以測到越多病毒就越好 ?

不一定，這取決於病毒是否在採樣部位具有足夠的病毒量。一般的快速測試方法通常在前鼻腔進行採樣，但並不是每種呼吸道病毒都會在鼻腔出現。例如，肺炎支原體感染在肺部，準確取樣應該來自深咳痰，使用前鼻腔採樣的快速測試對檢測肺炎支原體未必有效。

檢測棒上一個窗口顯示所有待測病毒感染狀態就最好 ?

市場上有不同類型的多合1檢測棒，有些檢測棒在一個測試窗口中顯示所有病毒的結果，而有些則分別使用多個測試窗口來檢測不同的病毒。後者的檢測方法可避免每項測試受到其他病毒測試的干擾，因為每個測試窗口只檢測一種病毒。相比之下，只使用一個測試窗口來測試多種病毒有機會影響測試結果。

市場上所有快測都差不多，隨便選擇一款便可？

在選擇快速測試時，需要注意產品的檢測限（Limit of Detection, LoD）。檢測限越低表示在病毒量低、病情較輕或無症狀的情況下，仍然能夠檢測到病毒的存在。這有助於及早採取治療措施，避免錯過治療以減少疾病惡化的最佳時機。

INDICAID妥析 不論病毒量高低均可測出病毒

INDICAID妥析呼吸道快速抗原測試在任何情況下，不論病毒量高或低，一樣能夠檢驗出病毒有否存在，檢測限明顯較市場上其他品牌優勝，比市場上同類產品準確兩倍之多，能夠比其他品牌更早﹑更準確地測出陽性結果。更精準的檢測也可以幫助醫生及時處方適當的藥物，提高治療效果，降低病情惡化導致需要住院、甚至進入ICU或面對死亡的風險。

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（特約）