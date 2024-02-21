【打擊毒品】美容師行李藏810萬元毒品被捕　警方指毒販以免費住宿誘青年販毒

▲ （曾秋文攝）

警方拘捕一名25歲美容師涉嫌販毒，將軍澳警方與海關人員展開聯合反毒品行動，發現有毒販招募年青人，以免費酒店和住宿作招徠，吸引到歐洲旅行，指示他們到歐洲提取毒品運返本港。

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經調查後昨日(20日)在機場截查該名25歲由瑞士入境香港的女子，在其行李箱中搜出個人護理產品和食物，包括沐浴露、護髮素、咖啡粉、奶粉、零食和一本書，海關人員對該批食物和護膚產品進行檢驗，發現內裡藏有可卡因，檢查行李箱時發現夾層中藏有14包可卡因，行動中共檢獲約8公斤可卡因，市值約810萬元。

警方稍後拘捕涉案女子，她報稱事成後可獲20萬元報酬，在瑞士逗留10日後返港，現正被扣留調查，將被暫控一項販運危險藥物罪，明日(22日)在西九龍裁判法院提堂，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文