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新手爸媽丨芬蘭研究新手媽媽若獲父母支持　有助降低患抑鬱症風險

新手爸媽 13:51 2024/03/05

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芬蘭大學一項研究發現，祖父母對母親的心理健康有正面影響，特別是當母親與伴侶分開，若擁有健康祖父母的支持，可幫助減輕母親憂鬱情緒。(iStock圖片)

芬蘭大學最新一項研究發現，父母對新手媽媽的心理健康有正面影響，特別是當新手媽媽與伴侶分開，若擁有健康父母的支持，可幫助減輕新手媽媽憂鬱情緒，從而新手媽媽就不太需要使用抗抑鬱藥。相反，若父母年長或姻親健康狀況不佳，或彼此住得距離較遠，新手媽媽更有可能求助於抗抑鬱藥物。

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據美國有線新聞報道，芬蘭赫爾辛基大學在人口研究雜誌上發表最新一項研究顯示，就母親的心理健康而言，祖父母的角色非常重要。調查於2000年至2014年間進行，追蹤芬蘭逾48名幼兒母親，研究小組收集了人口統計數據，包括母親是否有伴侶或是分居，以及祖父母的年齡、健康狀況、距離、和就業情況。研究發現，對於與伴侶分居的母親而言，獲得祖父母的幫助，與減少抗抑鬱藥物的使用之間有密切關係。

該研究負責人，赫爾辛基大學人口學講師兼研究員Nina Mitsa-Simula博士表示，若祖父年齡不到70歲、有工作兼沒有嚴重的健康問題，母親們就不可能購買抗抑鬱藥。她稱，祖父母是有孩子的家庭的重要支持來源，眾所周知其他人的支持可保護個人受抑鬱症的傷害。

「由於母親抑鬱症與不良兒童結局之間的關聯已得到證實，因此支持不僅有利母親精神健康，更對越來越多與分居母親同住兒童的心理也很重要。」，Mitsa-Simula博士說。

研究同時發現，在某些情況下祖父母或會對母親的心理健康產生負面影響。研究指出，抗抑鬱藥使用率最高的是祖父或親戚年齡較大、健康狀況不佳或住得很遠的母親。研究團隊估計，在這種情況下祖父母無法提供支持，甚至面對更大照顧老人家的壓力。

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責任編輯︰羅嘉欣

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