【刑期上訴】涉煽惑罪終院裁定恢復定罪　鄒幸彤刑期上訴被駁回

▲ 鄒幸彤。（資料圖片）

前支聯會副主席鄒幸彤涉於2021年透過社交媒體，呼籲市民出席被禁的64集會，被裁定煽惑參與未經批准集結罪成，鄒其後上訴得直獲撤銷控罪。律政司上訴至終審法院，終院早前裁定上訴得直，恢復定罪，發還高院法官處理刑期上訴。法官張慧玲今(21日)頒下判決，駁回刑期上訴。

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上訴人鄒幸彤（36歲），早前經審訊後被裁定煽惑參與未經批准集結罪成，判監15個月。上訴人早前於高院就定罪提出上訴獲判得直，律政司上訴至終院獲判勝訴，上訴人須恢復定罪，高院法官早前以書面處理其刑期上訴，今頒下判決，駁回其申請。



終院早前裁定，鄒幸彤不可在刑事法律程序中，以挑戰警方所發出的禁止公眾集會通知書的合法性作為辯護理由，指禁令的合法性並非條例所指罪行的必要元素，集會的組織者和參與者，可透過司法覆核提出挑戰。終院認為，若被告人在刑事法律程序中能重啟上訴委員會確認的禁令之有效性議題，必然削弱禁令的權威，並對國家安全、公共秩序和公共安全等造成損害。

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記者：林育慧