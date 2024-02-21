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【刑期上訴】涉煽惑6.4集會恢復定罪　鄒幸彤刑期上訴被駁回

社會 15:28 2024/02/21

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鄒幸彤。（資料圖片）

前支聯會副主席鄒幸彤涉於2021年透過社交媒體，呼籲市民出席被禁的64集會，被裁定煽惑參與未經批准集結罪成，鄒其後上訴得直獲撤銷控罪。律政司上訴至終審法院，終院早前裁定上訴得直，恢復定罪，發還高院法官處理刑期上訴。法官張慧玲今(21日)頒下判決，駁回刑期上訴，維持原判。

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上訴人鄒幸彤（36歲），答辯人律政司司長。上訴人早前經審訊後被裁定煽惑參與未經批准集結罪成，判監15個月，早前於高院就定罪提出上訴得直，律政司上訴至終院獲判勝訴，恢復上訴人定罪，高院法官早前以書面處理其刑期上訴，今頒下判決，駁回上訴。

法官於判詞指，上訴人指裁判官錯誤裁定本案案情嚴重，沒有充分考慮上訴人言論自由的基本權利，以致判刑明顯過重。上訴一方續指，案發時疫情對本港的影響已經放緩，政府亦逐步放寬防疫措施，裁判官指上訴人的行為置市民生命安全於不理，與當時的實際情況不符，證據顯示案發當日有關的煽惑行為並沒有起到什麼效果，亦沒有對公共衛生造成負面影響。

答辯人則指，上訴人於6月4日前夕及當日，公開煽惑他人參與集會，明顯是希望吸引更多人注意，屬有預謀犯案。答辯人指，大量人群受煽惑到維園參與集會，於當時本港防疫級別仍屬「緊急」狀態期間，會帶來極高的公共衛生風險。答辯人認為，上訴人身為大律師，明知故犯，完全妄顧其行為會對公眾帶來極大風險，即使其煽惑行為沒有造成疫情爆發，亦不會減輕罪責，考慮到本案的嚴重情節，以12個月為量刑起點，並非明顯過重。

法官經考慮後，完全認同答辯人的陳詞論據，指上訴人不能以當時的疫情不嚴重為由，要求法庭批准其刑期上訴，並認同裁判官以12個月為量刑起點。法官續指上訴人無視法紀，重覆犯案，於保釋期間干犯相同罪行，裁判官加刑3個月並無不當，故駁回上訴，維持原判。

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記者：林育慧

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