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元宵節丨EPURE維港海景浪漫下午荼　Joyce Ma孫女主理打卡靚位

休閒消費 15:32 2024/02/21

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EPURE 迎來開業十周年里程碑。

坐擁米芝蓮一星殊榮的現代法國餐廳EPURE 迎來開業十周年里程碑，今年春天，標誌性的露台花園將升級為The Blooms by EPURE，與伴侶一邊欣賞維多利亞港迷人景色，一邊品嚐全新法式下午茶，情調一流。

是次場地由創意總監、時尚界風雲人物Joyce Ma愛孫 Natalya J. Ho主理，靈感源自EPURE的室內設計理念，The Blooms by EPURE 延伸了餐廳極為考究且引人入勝的浪漫氛圍，以一朵朵的盛放玫瑰，猶如置身法國度假勝地的溫馨的用餐氛圍，精心設計的花卉裝置藝術及色彩斑斕的花卉，營造出充滿春日活力且優雅的氛圍。

創新裝置藝術必成打卡位。

Natalya 更特意設計了兩個創新裝置藝術，分別為《The Enchanted Mirror》和《The Enchanted Bench》，令浪漫的用餐空間瞬間成為拍照打卡熱點。

法國宮廷feel

全新面貌登場的下午茶體驗，更是營造法國宮廷貴族的花園派對享受，在香檳的氣泡、悠然音樂映襯下，食客可以品嚐各種由廚師精心炮製的法式小食和糕點，包括經典法式火腿三明治、煙三文魚配薯仔及法式馬卡龍等，由外觀以味蕾，感受既輕盈又細膩的精湛廚師手藝，同時感受被花卉包圍的用餐體驗。

充滿法式情調的全新下午茶。

想追求更非凡體驗的食客，可挑選 The Royal 版本，由煙三文魚配薯仔添上矜貴的魚子醬，另有鮮甜的法式龍蝦包與黑松露芝士三文治，配上清爽香檳，帶來非常romantic的下午茶享受。

項目創意總監Natalya J. Ho，也是在香港土生土長的年輕設計師，畢業於布朗大學和羅德島設計學院雙學位課程。

充滿藝術天份的Natalya， 致力將她在世界各地遊歷中所獲得的靈感帶回香港。其才華得到社會各界的認可，由她主理各類型的合作項目和慈善活動，包括 Victoria Dockside 的一個大型雪糕亭/裝置藝術，以及多項位於美國紐約的室內設計項目，透過音樂、視覺藝術及空間設計，展現她的創意，並與人們建立聯繫。

創意總監 Natalya J. Ho

The Blooms by EPURE

地址： 尖沙咀海港城海洋中心 4 樓 403 號店鋪

下午茶時段：3pm-5:30pm

價錢：下午茶由 $598 起 （兩位用）另收 10%服務費

訂座電話：3185 8338/ 5545 2133（WhatsApp）

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