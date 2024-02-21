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【殘疾歧視】菲傭疑患癌被解僱後病逝　友人代索償指僱主不給予食物

社會 15:31 2024/02/21

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申索人Temporosa Ma. Carla Arangote代表死者索償。（陳曉欣攝）


40歲菲傭在港工作期間患子宮頸癌後，聲稱不獲女僱主給予足夠食物和禁用廚房，並於凌晨時分要求她簽署中止合約及將她趕出家門，翌年於菲律賓病逝。死者遺產執行人兼教會友人早年入稟區域法院，指女僱主違反《殘疾歧視條例》，申索約58萬元及要求道歉，案件今（21日）於區域法院開審。申索人作供指，死者曾向她稱女僱主自她出院便不給她食物，並禁止她用廚房和雪櫃。答辯方則指僱主得知菲傭患病前，已不滿其工作表現而決定解僱她。

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申索人為死者Guting Joan Sarmiento的遺產執行人Temporosa Ma. Carla Arangote；答辯人蔡昭儀（譯音）。

申索人開案陳詞指出，死者自2015年受僱於答辯人，照顧答辯人夫婦及兩名子女。2017年3月5日，死者確診子宮頸癌及急性腎衰竭等疾病，並將患病一事告知女僱主一家，出院後便開始遭到女僱主的歧視對待，包括拒絕向死者提供足夠食物，死者須從朋友或教會獲得食物。女僱主又將死者用過的廚具丢棄，禁止她使用洗衣機。

死者同年10月返回菲律賓，並於2018年8月病逝。死者曾向平機會投訴僱主違反《殘疾歧視條例》，但雙方未能達成協議，申索人因此代為提出平機會訴訟，要求女僱主就非法解僱等賠償約58萬元及向死者一家道歉。

申索一方開案陳詞指，死者在2017年5月1日凌晨時分，被要求簽紙中止僱傭合約，拒絕簽署則不能獲發薪金支票，死者只能依從。

答辯方開案陳詞則指，女僱主獲在死者通知患病前半個月已決定解僱她，並曾在家庭通訊群組抱怨死者重複犯錯，表現令人不滿意。

申索人Temporosa Ma. Carla Arangote在答辯方盤問下供稱，她約在2016年底在教會結識死者，死者被解僱後向她投訴，僱主自她出院便不給她食物，又禁止她用廚房和雪櫃，死者需要在房間內煮食。Arangote引述死者稱患病後須靠朋友或教會給予食物。

答辯方指出，教會是出於好意給食物死者，並非因為死者僱主沒給食物。Arangote同意教會是出於好意給食物，但同時死者不獲僱主給予食物。被問到死者被禁止用雪櫃儲存食物的原因，Arangote轉述死者稱女僱主認為她有傳染病，但同意只是死者的想法。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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