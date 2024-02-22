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城大創新學院碩士課程招生 助力HK Tech 300培育創科人才及孵化初創企業

特約 10:00 2024/02/22

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香港城市大學（城大）今年一月宣布成立「城大創新學院」，提供一系列適合本科、碩士及博士學生修讀的創新創業課程，當中的理學碩士（創新創業）學位，現正招生。學院的各項課程將同時透過城大HK Tech 300計劃，促進產學研合作，提升有志創業年輕人的實戰經驗，以培育更多科創人才及深科技初創企業，將科研成果轉化為實際應用，為社會帶來正面影響。

城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授說：「城大注重創造新知識及研發國際一流的科技成果，應對全球不同挑戰。城大創新學院作為HK Tech 300不可或缺的一部分，印證我們對培育科研人才和孵化深科技初創企業的決心，透過創新科技促進社會及經濟發展，助力香港發展成國際創科中心。」

城大於今年一月宣布成立「城大創新學院」，由城大校董會主席黃嘉純先生（右三）、校長梅彥昌教授（左三）、首席及常務副校長李振聲教授（右二）、高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授（左二）、研究生院院長茹智遠教授（左一）和城大創新學院院長謝智剛教授（右一）主持啟動儀式。

為了向年輕人提供多元發展機會，同時將大學的科研成果及知識產權轉化為實際應用，城大早於2021年起推出HK Tech 300大型創新創業計劃，至今已培育了超過790支初創團隊，當中逾130間初創企業獲最高達100萬港元的天使基金投資；另有超過170位資深工商業家及企業家成為創業導師，並有90多家公私營機構成為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

科研實力雄厚 成就高速發展初創

兩間由城大科研團隊創立的初創企業——晶准醫學（Cellomics）和創冷科技（i2Cool ），近日更獲得「2023德勤香港高科技高成長及明日之星」獎項。前者由城大企業有限公司投資和香港科技園公司培育，後者是HK Tech 300天使基金投資之初創。兩間公司先後入選《福布斯亞洲》 「亞洲最值得關注100家企業」；晶准醫學還連續於2022及2023年入選畢馬威中國《生物科技創新50強》。

另外，城大再度入選美國國家發明家科學院（National Academy of Inventors）全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學排名，在2023年位列全球第43位，是連續8年排名本地大學首位。

促進應對社會需求的研發方案

HK Tech 300創科生態圈蓬勃發展，城大創新學院作為HK Tech 300的重要一環，將提供全方位創新創業課程，包括創新創業哲學博士學位（PhD by Innovation）、理學碩士學位（MSc in Venture Creation）、研究生創新創業啟航課程（Graduate Research and Innovation Trek, GRIT）及海外初創企業實習計劃（Overseas Start-up Technology Entrepreneur Programme, STEP），深化城大在培育科研人才和深科技創業發展的努力。當中GRIT課程由資深工商業家及創業家，提供一對一的密集指導，引導研究人員及研究生運用其科研成果，創建、管理和發展深科技初創，至今已舉行數場工作坊。至於STEP計劃會向經篩選的城大本科生提供機會，於全球頂尖科創企業及機構實習，以獲取寶貴的實踐經驗。

城大創新學院的GRIT課程早前已舉辦工作坊，多隊來自HK Tech 300的初創參與其中。圖左二為獲得HK Tech 300天使基金投資初創「藻碳科技」的創始人、城大傳染病及公共衞生學系博士生吳伯謙；右為城大創新學院特約教授、鉅駿投資控股有限公司主席陳光明先生。

現正招生的理學碩士（創新創業）課程，旨在為本科以上畢業生、有志創業和在職專業人士，提供置身於實際營商環境的體驗式課程，灌輸全面知識和技能，以及培養將科研成果轉化、產業化的商業概念及頭腦。課程並會透過HK Tech 300生態圈的網絡和資源，提供申請種子基金、應用城大知識產權等機會，助學生畢業時創立初創。

哲學博士（創新創業）屬研究生課程，讓博士生在創新驅動的領域進行研究，研發可申請專利的原創解決方案，利用科技應對全球的社會及經濟發展需求。每位博士生會由一位校內學術導師以及一位校外行業顧問指導，前者指導研究方向，後者提供創業指導，博士畢業時可申請獲得HK Tech 300的種子基金及天使投資，將創新意念和科研成果商品化。

體驗實際營商環境 開拓國際市場

開拓市場方面，城大已先後在內地及東南亞推出「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」及「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」，積極與當地科創培育機構合作。城大創新學院的學生可透過HK Tech 300計劃獲種子基金及天使投資，在其所創立之初創實踐所學，並藉着HK Tech 300生態圈及網絡，開拓香港、內地、東南亞以至整個亞洲的市場機遇。

城大創新學院院長謝智剛教授說：「城大創新學院將在HK Tech 300的成功基石上穩步發展，透過官、產、學、研及社會各界通力合作，為香港、內地及整個地區的創新創業發展注入新動力，建立更蓬勃的全球創科生態系統，培育更多年輕科創家、科技人才及初創企業。」

城大創新學院早前委任多位特約教授及客座教授，他們均為資深工商業家、企業家及創新創業專家。

城大創新學院同時委任了22位學院顧問，他們為HK Tech 300的發展及城大創新學院的成立作出重大貢獻。

而有意報名及了解有關課程內容，即Click 入 https://bit.ly/42IMyWp

（特刊）

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