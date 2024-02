城大創新學院碩士課程招生 助力HK Tech 300培育創科人才及孵化初創企業

香港城市大學(城大)今年一月宣布成立「城大創新學院」,提供一系列適合本科、碩士及博士學生修讀的創新創業課程,當中的理學碩士(創新創業)學位,現正招生。學院的各項課程將同時透過城大HK Tech 300計劃,促進產學研合作,提升有志創業年輕人的實戰經驗,以培育更多科創人才及深科技初創企業,將科研成果轉化為實際應用,為社會帶來正面影響。

城大高級副校長(創新及企業)楊夢甦教授說:「城大注重創造新知識及研發國際一流的科技成果,應對全球不同挑戰。城大創新學院作為HK Tech 300不可或缺的一部分,印證我們對培育科研人才和孵化深科技初創企業的決心,透過創新科技促進社會及經濟發展,助力香港發展成國際創科中心。」

▲ 城大於今年一月宣布成立「城大創新學院」,由城大校董會主席黃嘉純先生(右三)、校長梅彥昌教授(左三)、首席及常務副校長李振聲教授(右二)、高級副校長(創新及企業)楊夢甦教授(左二)、研究生院院長茹智遠教授(左一)和城大創新學院院長謝智剛教授(右一)主持啟動儀式。

為了向年輕人提供多元發展機會,同時將大學的科研成果及知識產權轉化為實際應用,城大早於2021年起推出HK Tech 300大型創新創業計劃,至今已培育了超過790支初創團隊,當中逾130間初創企業獲最高達100萬港元的天使基金投資;另有超過170位資深工商業家及企業家成為創業導師,並有90多家公私營機構成為策略合作夥伴、共同投資夥伴和支持機構。

科研實力雄厚 成就高速發展初創

兩間由城大科研團隊創立的初創企業——晶准醫學(Cellomics)和創冷科技(i2Cool ),近日更獲得「2023德勤香港高科技高成長及明日之星」獎項。前者由城大企業有限公司投資和香港科技園公司培育,後者是HK Tech 300天使基金投資之初創。兩間公司先後入選《福布斯亞洲》 「亞洲最值得關注100家企業」;晶准醫學還連續於2022及2023年入選畢馬威中國《生物科技創新50強》。

另外,城大再度入選美國國家發明家科學院(National Academy of Inventors)全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學排名,在2023年位列全球第43位,是連續8年排名本地大學首位。

促進應對社會需求的研發方案

HK Tech 300創科生態圈蓬勃發展,城大創新學院作為HK Tech 300的重要一環,將提供全方位創新創業課程,包括創新創業哲學博士學位(PhD by Innovation)、理學碩士學位(MSc in Venture Creation)、研究生創新創業啟航課程(Graduate Research and Innovation Trek, GRIT)及海外初創企業實習計劃(Overseas Start-up Technology Entrepreneur Programme, STEP),深化城大在培育科研人才和深科技創業發展的努力。當中GRIT課程由資深工商業家及創業家,提供一對一的密集指導,引導研究人員及研究生運用其科研成果,創建、管理和發展深科技初創,至今已舉行數場工作坊。至於STEP計劃會向經篩選的城大本科生提供機會,於全球頂尖科創企業及機構實習,以獲取寶貴的實踐經驗。

▲ 城大創新學院的GRIT課程早前已舉辦工作坊,多隊來自HK Tech 300的初創參與其中。圖左二為獲得HK Tech 300天使基金投資初創「藻碳科技」的創始人、城大傳染病及公共衞生學系博士生吳伯謙;右為城大創新學院特約教授、鉅駿投資控股有限公司主席陳光明先生。

現正招生的理學碩士(創新創業)課程,旨在為本科以上畢業生、有志創業和在職專業人士,提供置身於實際營商環境的體驗式課程,灌輸全面知識和技能,以及培養將科研成果轉化、產業化的商業概念及頭腦。課程並會透過HK Tech 300生態圈的網絡和資源,提供申請種子基金、應用城大知識產權等機會,助學生畢業時創立初創。

哲學博士(創新創業)屬研究生課程,讓博士生在創新驅動的領域進行研究,研發可申請專利的原創解決方案,利用科技應對全球的社會及經濟發展需求。每位博士生會由一位校內學術導師以及一位校外行業顧問指導,前者指導研究方向,後者提供創業指導,博士畢業時可申請獲得HK Tech 300的種子基金及天使投資,將創新意念和科研成果商品化。

體驗實際營商環境 開拓國際市場

開拓市場方面,城大已先後在內地及東南亞推出「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」及「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」,積極與當地科創培育機構合作。城大創新學院的學生可透過HK Tech 300計劃獲種子基金及天使投資,在其所創立之初創實踐所學,並藉着HK Tech 300生態圈及網絡,開拓香港、內地、東南亞以至整個亞洲的市場機遇。

城大創新學院院長謝智剛教授說:「城大創新學院將在HK Tech 300的成功基石上穩步發展,透過官、產、學、研及社會各界通力合作,為香港、內地及整個地區的創新創業發展注入新動力,建立更蓬勃的全球創科生態系統,培育更多年輕科創家、科技人才及初創企業。」

▲ 城大創新學院早前委任多位特約教授及客座教授,他們均為資深工商業家、企業家及創新創業專家。

▲ 城大創新學院同時委任了22位學院顧問,他們為HK Tech 300的發展及城大創新學院的成立作出重大貢獻。

