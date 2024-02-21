私院生仔2024︱全港11間私家醫院分娩套餐收費 聖保祿醫院最平1.8萬起
【生仔/自然分娩/剖腹分娩/私家醫院生仔】為求有更舒適的分娩環境，不少孕婦都會選擇在私家醫院生B。現時本港有11間私院提供自然分娩及剖腹產服務，價錢由$18,000至$161,800不等，涵蓋服務各有不同。TOPick整合各間私家醫院的分娩套餐收費、房間類型、住院日數等資訊，供各位準媽媽參考。
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港島區
養和醫院
位於跑馬地的養和醫院深受名人和星媽歡迎，郭晶晶、張栢芝、陳敏之、方媛等都在這裡生B。醫院地方寬闊，設有普通房、半私家房及私家房。私家房設施一應俱全，包括私人坐廁及浴室、雪櫃、微波爐等；普通房的病床之間亦特設有高至天花的趟門，可減低細菌散播及交叉感染的風險，並保障病人私隱。
|房間類別
|自然分娩（三日兩夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|普通房
|$22,300
|$28,800
|半私家房
|$29,020
|$37,540
|私家房
|$38,600
|$55,200
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聖保祿醫院
聖保祿醫院位於銅鑼灣，鄰近港鐵站，交通方便，醫院婦產科設有3種房型，自然分娩套餐低至$18,000，為11間私院中最便宜。每間產房均配備母胎監察及急救設備，為準父母提供安全及舒適的分娩環境。
|房間類別
|自然分娩（三日兩夜）
|自然分娩（四日三夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|標準房（4人房）
|$18,000
|$20,000
|$23,000
|雙人房
|$25,000
|$28,000
|$31,000
|私家房
|$35,000
|$40,000
|$41,000
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香港港安醫院–司徒拔道
位於司徒拔道的港安醫院同樣是不少星媽的首選，例如周柏豪太太、楊茜堯、陳凱琳、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等等。醫院設有4種房間，當中3人房收費最低為$22,000。
|房間類別
|自然分娩（三日兩夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|普通（3人房）
|$22,000
|$31,300
|半私家（雙人房）
|$28,000
|$43,000
|私家（單人房）
|$39,500
|$58,000
|貴賓（單人房）
|$41,800
|$61,500
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港怡醫院
熊黛林曾在港怡醫院分娩，醫院提供多種房型，房間景觀開揚，而標準房只設兩張床，並備有浴室，營造充足的空間感和舒適感，自然分娩套餐價格由$23,000起。
|房間類別
|自然分娩（四日三夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|標準房（兩床）
|$23,000
|$32,300
|半私家單人房
|$31,800
|$38,800
|私家房
|$40,800
|$56,500
|家庭套房
|$50,300
|$69,700
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嘉諾撒醫院
陳慧琳、陳茵媺、黎姿等星媽都在嘉諾撒醫院分娩，醫院設備齊全，自然分娩套餐收費由$20,600至$64,900不等。
|房間類別
|自然分娩（三日兩夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|6人房
|$20,600
|$28,400
|3人房
|$20,900
|$28,800
|雙人房
|$29,000
|$38,000
|私家房
|$39,600
|$54,500
|私家套房
|$64,900
|$99,700
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明德國際醫院
有「貴族醫院」之稱的明德國際醫院位於山頂，環境清幽，「甘比」陳凱韻和楊冪等名人都曾在此產子。醫院服務全面，涵蓋產前檢查、健康課程、分娩服務及產後護理，為孕婦打造舒適的環境。
|房間類別
|自然分娩（兩晚）
|剖腹分娩（四晚）
|標準房
|$64,800
|$112,900
|雙人房
|$83,600
|$131,700
|私家房
|$99,600
|$161,800
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九龍區
聖德肋撒醫院（法國醫院）
位於九龍太子道的聖德肋撒醫院歷史悠久，婦產科提供多種房型選擇，當中6人房最低價格為$18,800，屬實惠之選。
|房間類別
|自然分娩（三日兩夜）
|剖腹分娩（四日三夜）
|6人房
|$18,800
|$22,300
|3人房
|$20,800
|$25,300
|雙人房
|$27,800
|$33,800
|單人房
|$38,800
|$46,800
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香港浸信會醫院
位於九龍塘的香港浸信會醫院，自然分娩套餐收費由$20,800起。產房提供藥物性及非藥物性緩解疼痛方法，包括分娩球、分娩按摩及香薰治療，準媽媽可與醫護人員商討，需要時選擇最適合的緩解疼痛的方法。
|房間類別
|自然分娩（四日三夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|標準房（6人房）
|$20,800
|$23,000
|標準優等房（3人房）
|$25,800
|$28,500
|半私家房（雙人房）
|$31,300
|$34,500
|私家房（單人房）
|$43,800
|$49,800
|豪華私家房（單人房）
|$48,000
|$55,000
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新界區
香港港安醫院–荃灣
洪永城太太梁諾妍於2021年在荃灣港安誕下女兒。醫院產科部的房間及睡床經特別設計，準媽媽毋須於臨盆時轉移至產房，可直接在入住的分娩室自然分娩。
|房間類別
|自然分娩（四日三夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|3人房
|$22,800
|$29,000
|2人房
|$25,000
|$31,800
|1人房
|$32,500
|$44,300
|優質私家房
|$39,500
|$55,600
|尊貴私家房
|$41,000
|$57,600
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仁安醫院
仁安醫院同樣是一眾名人的熱門選擇，徐子淇、謝安琪等都在此生B。醫院酒店式設計為全港首創，產科病房環境寬敞、設備完善，病床採取全自動控制，並設有電視機、洗手間、電話及雪櫃。
|房間類別
|自然分娩（四日三夜）
|剖腹分娩-單胎（五日四夜）
|剖腹分娩-雙胞胎（五日四夜）
|標準房
|$22,500
|$26,000
|$35,000
|半私家房
|$25,500
|$30,500
|$41,000
|私家房（不包括房租）
|$38,000
|$44,800
|$60,500
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香港中文大學醫院
中大醫院鄰近港鐵大學站，醫院提供多種非藥物類鎮痛方法，如分娩池水療、按摩、經皮神經電刺激鎮痛療法等，亦鼓勵和推行母乳餵養。
|房間類別
|自然分娩（三日兩夜）
|自然分娩（四日三夜）
|剖腹分娩（五日四夜）
|雙人房
|$22,000
|$24,000
|$28,500
|單人房
|$39,800
|$42,000
|$48,800
詳情：按此連結
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責任編輯︰沈佩珊