私院生仔2024︱全港11間私家醫院分娩套餐收費　聖保祿醫院最平1.8萬起

▲ 全港11間私家醫院分娩套餐收費一覽。

【生仔/自然分娩/剖腹分娩/私家醫院生仔】為求有更舒適的分娩環境，不少孕婦都會選擇在私家醫院生B。現時本港有11間私院提供自然分娩及剖腹產服務，價錢由$18,000至$161,800不等，涵蓋服務各有不同。TOPick整合各間私家醫院的分娩套餐收費、房間類型、住院日數等資訊，供各位準媽媽參考。

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港島區

養和醫院

位於跑馬地的養和醫院深受名人和星媽歡迎，郭晶晶、張栢芝、陳敏之、方媛等都在這裡生B。醫院地方寬闊，設有普通房、半私家房及私家房。私家房設施一應俱全，包括私人坐廁及浴室、雪櫃、微波爐等；普通房的病床之間亦特設有高至天花的趟門，可減低細菌散播及交叉感染的風險，並保障病人私隱。

房間類別 自然分娩（三日兩夜） 剖腹分娩（五日四夜） 普通房 $22,300 $28,800 半私家房 $29,020 $37,540 私家房 $38,600 $55,200

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聖保祿醫院

聖保祿醫院位於銅鑼灣，鄰近港鐵站，交通方便，醫院婦產科設有3種房型，自然分娩套餐低至$18,000，為11間私院中最便宜。每間產房均配備母胎監察及急救設備，為準父母提供安全及舒適的分娩環境。

房間類別 自然分娩（三日兩夜） 自然分娩（四日三夜） 剖腹分娩（五日四夜） 標準房（4人房） $18,000 $20,000 $23,000 雙人房 $25,000 $28,000 $31,000 私家房 $35,000 $40,000 $41,000

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香港港安醫院–司徒拔道

位於司徒拔道的港安醫院同樣是不少星媽的首選，例如周柏豪太太、楊茜堯、陳凱琳、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等等。醫院設有4種房間，當中3人房收費最低為$22,000。

房間類別 自然分娩（三日兩夜） 剖腹分娩（五日四夜） 普通（3人房） $22,000 $31,300 半私家（雙人房） $28,000 $43,000 私家（單人房） $39,500 $58,000 貴賓（單人房） $41,800 $61,500

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港怡醫院

熊黛林曾在港怡醫院分娩，醫院提供多種房型，房間景觀開揚，而標準房只設兩張床，並備有浴室，營造充足的空間感和舒適感，自然分娩套餐價格由$23,000起。

房間類別 自然分娩（四日三夜） 剖腹分娩（五日四夜） 標準房（兩床） $23,000 $32,300 半私家單人房 $31,800 $38,800 私家房 $40,800 $56,500 家庭套房 $50,300 $69,700

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嘉諾撒醫院

陳慧琳、陳茵媺、黎姿等星媽都在嘉諾撒醫院分娩，醫院設備齊全，自然分娩套餐收費由$20,600至$64,900不等。

房間類別 自然分娩（三日兩夜） 剖腹分娩（五日四夜） 6人房 $20,600 $28,400 3人房 $20,900 $28,800 雙人房 $29,000 $38,000 私家房 $39,600 $54,500 私家套房 $64,900 $99,700

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明德國際醫院

有「貴族醫院」之稱的明德國際醫院位於山頂，環境清幽，「甘比」陳凱韻和楊冪等名人都曾在此產子。醫院服務全面，涵蓋產前檢查、健康課程、分娩服務及產後護理，為孕婦打造舒適的環境。

房間類別 自然分娩（兩晚） 剖腹分娩（四晚） 標準房 $64,800 $112,900 雙人房 $83,600 $131,700 私家房 $99,600 $161,800

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九龍區

聖德肋撒醫院（法國醫院）

位於九龍太子道的聖德肋撒醫院歷史悠久，婦產科提供多種房型選擇，當中6人房最低價格為$18,800，屬實惠之選。

房間類別 自然分娩（三日兩夜） 剖腹分娩（四日三夜） 6人房 $18,800 $22,300 3人房 $20,800 $25,300 雙人房 $27,800 $33,800 單人房 $38,800 $46,800

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香港浸信會醫院

位於九龍塘的香港浸信會醫院，自然分娩套餐收費由$20,800起。產房提供藥物性及非藥物性緩解疼痛方法，包括分娩球、分娩按摩及香薰治療，準媽媽可與醫護人員商討，需要時選擇最適合的緩解疼痛的方法。

房間類別 自然分娩（四日三夜） 剖腹分娩（五日四夜） 標準房（6人房） $20,800 $23,000 標準優等房（3人房） $25,800 $28,500 半私家房（雙人房） $31,300 $34,500 私家房（單人房） $43,800 $49,800 豪華私家房（單人房） $48,000 $55,000

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新界區

香港港安醫院–荃灣

洪永城太太梁諾妍於2021年在荃灣港安誕下女兒。醫院產科部的房間及睡床經特別設計，準媽媽毋須於臨盆時轉移至產房，可直接在入住的分娩室自然分娩。

房間類別 自然分娩（四日三夜） 剖腹分娩（五日四夜） 3人房 $22,800 $29,000 2人房 $25,000 $31,800 1人房 $32,500 $44,300 優質私家房 $39,500 $55,600 尊貴私家房 $41,000 $57,600

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仁安醫院

仁安醫院同樣是一眾名人的熱門選擇，徐子淇、謝安琪等都在此生B。醫院酒店式設計為全港首創，產科病房環境寬敞、設備完善，病床採取全自動控制，並設有電視機、洗手間、電話及雪櫃。

房間類別 自然分娩（四日三夜） 剖腹分娩-單胎（五日四夜） 剖腹分娩-雙胞胎（五日四夜） 標準房 $22,500 $26,000 $35,000 半私家房 $25,500 $30,500 $41,000 私家房（不包括房租） $38,000 $44,800 $60,500

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香港中文大學醫院

中大醫院鄰近港鐵大學站，醫院提供多種非藥物類鎮痛方法，如分娩池水療、按摩、經皮神經電刺激鎮痛療法等，亦鼓勵和推行母乳餵養。

房間類別 自然分娩（三日兩夜） 自然分娩（四日三夜） 剖腹分娩（五日四夜） 雙人房 $22,000 $24,000 $28,500 單人房 $39,800 $42,000 $48,800

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責任編輯︰沈佩珊