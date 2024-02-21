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私院生仔2024︱全港11間私家醫院分娩套餐收費　聖保祿醫院最平1.8萬起

新手爸媽 19:12 2024/02/21

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

全港11間私家醫院分娩套餐收費一覽。

【生仔/自然分娩/剖腹分娩/私家醫院生仔】為求有更舒適的分娩環境，不少孕婦都會選擇在私家醫院生B。現時本港有11間私院提供自然分娩及剖腹產服務，價錢由$18,000至$161,800不等，涵蓋服務各有不同。TOPick整合各間私家醫院的分娩套餐收費、房間類型、住院日數等資訊，供各位準媽媽參考。

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港島區

養和醫院

位於跑馬地的養和醫院深受名人和星媽歡迎，郭晶晶、張栢芝、陳敏之、方媛等都在這裡生B。醫院地方寬闊，設有普通房、半私家房及私家房。私家房設施一應俱全，包括私人坐廁及浴室、雪櫃、微波爐等；普通房的病床之間亦特設有高至天花的趟門，可減低細菌散播及交叉感染的風險，並保障病人私隱。

房間類別自然分娩（三日兩夜）剖腹分娩（五日四夜）
普通房$22,300$28,800
半私家房$29,020$37,540
私家房$38,600$55,200

詳情：按此連結

聖保祿醫院

聖保祿醫院位於銅鑼灣，鄰近港鐵站，交通方便，醫院婦產科設有3種房型，自然分娩套餐低至$18,000，為11間私院中最便宜。每間產房均配備母胎監察及急救設備，為準父母提供安全及舒適的分娩環境。

房間類別自然分娩（三日兩夜）自然分娩（四日三夜）剖腹分娩（五日四夜）
標準房（4人房）$18,000$20,000$23,000
雙人房$25,000$28,000$31,000
私家房$35,000$40,000$41,000

詳情：按此連結

香港港安醫院–司徒拔道

位於司徒拔道的港安醫院同樣是不少星媽的首選，例如周柏豪太太、楊茜堯、陳凱琳、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等等。醫院設有4種房間，當中3人房收費最低為$22,000。

房間類別自然分娩（三日兩夜）剖腹分娩（五日四夜）
普通（3人房）$22,000$31,300
半私家（雙人房）$28,000$43,000
私家（單人房）$39,500$58,000
貴賓（單人房）$41,800$61,500

詳情：按此連結

港怡醫院

熊黛林曾在港怡醫院分娩，醫院提供多種房型，房間景觀開揚，而標準房只設兩張床，並備有浴室，營造充足的空間感和舒適感，自然分娩套餐價格由$23,000起。

房間類別自然分娩（四日三夜）剖腹分娩（五日四夜）
標準房（兩床）$23,000$32,300
半私家單人房$31,800$38,800
私家房$40,800$56,500
家庭套房$50,300$69,700

詳情：按此連結

嘉諾撒醫院

陳慧琳、陳茵媺、黎姿等星媽都在嘉諾撒醫院分娩，醫院設備齊全，自然分娩套餐收費由$20,600至$64,900不等。

房間類別自然分娩（三日兩夜）剖腹分娩（五日四夜）
6人房$20,600$28,400
3人房$20,900$28,800
雙人房$29,000$38,000
私家房$39,600$54,500
私家套房$64,900$99,700

詳情：按此連結

明德國際醫院

有「貴族醫院」之稱的明德國際醫院位於山頂，環境清幽，「甘比」陳凱韻和楊冪等名人都曾在此產子。醫院服務全面，涵蓋產前檢查、健康課程、分娩服務及產後護理，為孕婦打造舒適的環境。

房間類別自然分娩（兩晚）剖腹分娩（四晚）
標準房$64,800$112,900
雙人房$83,600$131,700
私家房$99,600$161,800

詳情：按此連結

九龍區

聖德肋撒醫院（法國醫院）

位於九龍太子道的聖德肋撒醫院歷史悠久，婦產科提供多種房型選擇，當中6人房最低價格為$18,800，屬實惠之選。

房間類別自然分娩（三日兩夜）剖腹分娩（四日三夜）
6人房$18,800$22,300
3人房$20,800$25,300
雙人房$27,800$33,800
單人房$38,800$46,800

詳情：按此連結

香港浸信會醫院

位於九龍塘的香港浸信會醫院，自然分娩套餐收費由$20,800起。產房提供藥物性及非藥物性緩解疼痛方法，包括分娩球、分娩按摩及香薰治療，準媽媽可與醫護人員商討，需要時選擇最適合的緩解疼痛的方法。

房間類別自然分娩（四日三夜）剖腹分娩（五日四夜）
標準房（6人房）$20,800$23,000
標準優等房（3人房）$25,800$28,500
半私家房（雙人房）$31,300$34,500
私家房（單人房）$43,800$49,800
豪華私家房（單人房）$48,000$55,000

詳情：按此連結

新界區

香港港安醫院–荃灣

洪永城太太梁諾妍於2021年在荃灣港安誕下女兒。醫院產科部的房間及睡床經特別設計，準媽媽毋須於臨盆時轉移至產房，可直接在入住的分娩室自然分娩。

房間類別自然分娩（四日三夜剖腹分娩（五日四夜）
3人房$22,800$29,000
2人房$25,000$31,800
1人房$32,500$44,300
優質私家房$39,500$55,600
尊貴私家房$41,000$57,600

詳情：按此連結

仁安醫院

仁安醫院同樣是一眾名人的熱門選擇，徐子淇、謝安琪等都在此生B。醫院酒店式設計為全港首創，產科病房環境寬敞、設備完善，病床採取全自動控制，並設有電視機、洗手間、電話及雪櫃。

房間類別自然分娩（四日三夜剖腹分娩-單胎（五日四夜）剖腹分娩-雙胞胎（五日四夜）
標準房$22,500$26,000$35,000
半私家房$25,500$30,500$41,000
私家房（不包括房租）$38,000$44,800$60,500

詳情：按此連結

香港中文大學醫院

中大醫院鄰近港鐵大學站，醫院提供多種非藥物類鎮痛方法，如分娩池水療、按摩、經皮神經電刺激鎮痛療法等，亦鼓勵和推行母乳餵養。

房間類別自然分娩（三日兩夜）自然分娩（四日三夜剖腹分娩（五日四夜）
雙人房$22,000$24,000$28,500
單人房$39,800$42,000$48,800

詳情：按此連結

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責任編輯︰沈佩珊

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