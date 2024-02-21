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《為精神健康躍動》3月回歸　首於中環海濱舉辦挑戰50公里運動

休閒消費 15:48 2024/02/21

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

香港精神健康慈善機構香港心聆（Mind HK）年度盛事「為精神健康躍動 2024」將於3月回歸！今年活動獲得lululemon贊助，旨在推廣在大自然中進行運動對身心健康所產生的正面改變。

除了延續過往舉辦的50公里大自然挑戰外，更首次於中環海濱舉辦Fun Run實體活動，以鼓勵大眾透過建立運動習慣，關注精神健康的重要性。

香港心聆今年已連續第七年舉辦「為精神健康躍動 2024」，將繼續邀請香港市民參與為期一個月的線上挑戰，在大自然中完成合共50公里距離的康體活動。

在大自然中完成合共50公里距離的康體活動。

參加者只需通過簡單網上登記，即可參加挑戰。香港心聆歡迎一眾健兒一鼓作氣完成 50 公里康體活動挑戰自己；也可分開數次的跑步、遠足或散步活動累積完成目標。

大眾亦可參加由香港心聆首次舉辦的Fun Run活動，注重運動對身心健康帶來的益處，令活動更具意義，同時為社區注入活力。

「為精神健康躍動 2024」50 公里大自然線上挑戰將於3月1日至31日期間舉行，參與費用全免。

有興趣人士可由即日起至3月10日（星期日）通過Give Asia 網頁登記，並於三月期間根據喜好選擇以單人或組隊形式進行挑戰，透過不同戶外體育活動達成目標，例如相約朋友沿著自然小徑、海濱步道或郊野公園中散步、跑步或遠足，一邊欣賞春天的美麗景致。

可分開數次的跑步、遠足或散步活動累積完成目標。

「為精神健康躍動 2024」50 公里大自然線上挑戰

活動日期： 3 月1 日至3 月 31 日

登記日期：即日起至3月10日

登記網站：Give Asia

費用：免費

中環海濱 Fun Run 活動

活動日期： 3 月 3 日（星期日）

登記日期：即日起至2月29日

登記網站：Eventbrite

費用：港幣$320

*活動年齡限制：參加者必須年滿 18 歲或以上

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