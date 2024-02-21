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【巴士發展】九巴整體客量回復疫前逾9成　目標2027年電巴增至500部

社會 17:32 2024/02/21

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九巴ADL雙層電動巴士。（九巴圖片）

九巴持續引入電動巴士，九巴今日（21日）表示，車隊目前有82部電動巴士，服務36條路綫，表現良好，目標2027年增至共有500部電巴，佔整體八分之一，換言之電巴數量將在未來3年增長逾5倍。另提到早前引入的10部英國巴士製造商亞歷山大丹尼士（ADL）雙層電巴，正接受運輸署最終測試，料最快1個月內獲批，期望上半年投入服務，目標在2027年前將電巴總數增至500部。

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九巴積極引入電動巴士。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，車隊目前有82部電巴，服務36條路綫，累計行走逾200萬公里，性能理想、乘客反應正面，對實現碳中和亦作出明顯貢獻，例如來往兆康站至鯉魚門邨的62X綫，全程長達42公里，且途經高速公路和需上落斜，但電巴表現仍能滿足需要，未來會繼續向運輸署申請增加電巴可行走路綫。

他又形容，電巴非常適合本港專營巴士運作模式，充電2小時已可行走300多公里，滿足九巴8成路綫每日營運需要，每日回車廠修車時，有足夠時間同步充電，節省傳統柴油巴要額外前往入油的時間。

至於早前引入10部ADL雙層電巴，每部載客量高達127人。簡學悕稱，正等候運輸署最終型號審批，料最快1個月內獲批，之後會接受測試和安排車長培訓，期望上半年投入服務，主要行市區繁忙路綫和新發展區路綫。

他形容ADL車款較比亞迪貴，但電池裝於車底而非車尾，可容納更多坐位，且強調要分散投資，避免某一車款出現狀況時，影響服務；並重申目標在2027年增至共有500部電巴，佔整個車隊12.5%，但比亞迪和ADL車款比例未定。而為應付電巴增加，九巴將在現有車廠安裝更多充電設施，亦正在屯門和大埔興建兩個新能源車廠，料共有逾800個充電位，最快2026年落成。

被問及是否有意引入氫巴，簡學悕稱，樂見香港有不同新能源巴士，但氫巴服務仍受法例限制，供應、價格等亦有較多不確定因素，電巴則可持續性高，九巴又有10多年使用電容巴和電巴經驗，故仍會主力推動電巴。

不過，他坦言雙層電巴價格比柴油巴貴一半，故希望政府提供更多資金援助，及在審批增加非票務收入的措施上「開更多綠燈」。他舉例稱，開放車廠予其他商用電動車，包括小巴、貨車等充電，為增加非票務收入方法之一，正跟政府商討並進入「最後直路」，有望今年內成事。

整體乘客量恢復至疫情前逾9成

本港旅遊業持續復甦，九巴副車務總監（西部）楊晉瑋指，九巴整體乘客量恢復至疫情前逾9成，且雖然機場運力目前只回復約7成，但龍運路綫在部分日子已超越疫前，相信隨著機場運力陸續回升，龍運客量未來續有很大增長空間。

除了內地人南下，現時亦有不少港人北上，楊晉瑋說，目前來往天水圍（天慈邨）及落馬洲站B1綫在最繁忙時段，約每小時30班，即約每2分鐘1班，周末可有3至4班車同時上客；來往屯門站及香園圍口岸B9綫則約每15至20分鐘1班，但車隊很彈性，若乘客需求上升，會考慮加密班次；又提到因應疫後使用港珠澳大橋來往中港兩地的人士增加，龍運A綫已由4條增至約10多條。

九巴又指，去年11月起提供的B1和B9綫轉乘優惠，原定至本月底結束，但昨獲運輸署批准延續至8月底。乘客由市區乘搭28條指定路綫，在元朗轉乘B1綫來往落馬洲，或乘搭25綫指定市區線於元朗接駁至B9綫來往香園圍口岸，較低車資的車程免費。

另外，5間專營巴士公司去年中加價，當中九巴計及隧道費基金後實際平均加幅為3.9%，是5間巴士公司中加幅最少。九巴表示，整體乘客量上升，惟晚上10時半後客量錄3成跌幅，而車長人手方面仍有百多個空缺，佔整體不到2.5%，目前以人手調配應付，同時繼續招聘，不排除今年會向政府申請調整票價，但暫未有具體期望加幅。

九巴又認為，3條過海隧道實施不同時段不同收費及多條隧道實施易通行之後，行走紅隧、東隧以至獅隧的路線都較以往順暢，行走西隧的路線在措施初期一度較以往擠塞，其後亦有改善，相信與駕駛者習慣調整有關。

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記者：梁薾心

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