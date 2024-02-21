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【巴士發展】九巴目標2027年電巴增至500部　不排除今年申請加價

社會 17:32 2024/02/21

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九巴ADL雙層電動巴士。（九巴圖片）

綠色運輸是公共交通發展新方向。九巴今日（21日）表示，目前共有82部電動巴士，目標2027年增至500部，佔整個車隊12.5%，即未來3年電巴增長逾5倍；又指早前引入的10部英國亞歷山大丹尼士（ADL）雙層電巴，正接受運輸署最終型號審批，料最快1個月內獲批，期望上半年投入服務。九巴亦稱，整體客量恢復至疫情前逾9成，但晚上客量錄3成跌幅，加上薪金、油價等持續上升，不排除今年申請加價。

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九巴積極引入電動巴士，傳訊及公共事務部主管簡學悕指，車隊目前有82部電巴，服務36條路綫，包括來往兆康站至鯉魚門邨、全程長達42公里需途經高速公路和上落斜的62X綫，累計行走逾200萬公里，性能理想、乘客反應正面，對實現碳中和亦作出明顯貢獻。

他續指，電巴充電2小時已可行走300多公里，非常適合本港專營巴士運作模式，且滿足九巴8成路綫每日營運需要，未來會繼續向運輸署申請增加電巴可行路綫。

至於早前引入10部ADL雙層電巴，每部載客量高達127人。簡學悕稱，正等候運輸署最終型號審批，料最快1個月內獲批，之後會接受測試和安排車長培訓，期望上半年投入服務，主要行市區繁忙路綫和新發展區路綫。

他形容ADL車款較比亞迪貴，但電池裝於車底而非車尾，可提供更多坐位，且強調要分散投資，避免某一車款出現問題時，影響服務；並重申目標在2027年增至共有500部電巴，佔整個車隊12.5%，但比亞迪和ADL車款比例未定。而為應付電巴增加，九巴將在現有車廠安裝更多充電設施，亦正在屯門和大埔興建兩個新能源車廠，料共有逾800個充電位，最快2026年落成。

被問及是否有意引入氫巴，簡學悕稱，樂見香港有不同新能源巴士，但氫巴服務仍受法例限制，供應、價格等亦有較多不確定因素，電巴則可持續性高，九巴又有10多年使用電容巴和電巴經驗，故仍會主力推動電巴。

不過，他坦言雙層電巴價格比柴油巴貴一半，故希望政府提供更多資金援助，及在增加非票務收入上「開更多綠燈」。他舉例稱，開放車廠予其他商用電動車，包括小巴、貨車等充電，為增加非票務收入方法之一，正跟政府商討並進入「最後直路」，有望今年內成事。

整體乘客量恢復至疫情前逾9成

另外，九巴副車務總監（西部）楊晉瑋指，九巴整體乘客量恢復至疫情前逾9成，龍運路綫在部分日子更超越疫前，相信隨著機場運力陸續回升，龍運客量未來續有很大增長空間。

他亦特別提到，來往天水圍（天慈邨）及落馬洲站B1綫的乘客，疫前逾半為南下內地人，但隨着現時不少港人熱衷北上消費，港人乘客佔比增至約8成，旅客則2成。而目前B1綫在最繁忙時段，約每小時30班，即約每2分鐘1班；來往屯門站及香園圍口岸B9綫則約每15至20分鐘1班，若需求上升，會考慮加密班次。

九巴去年11月起提供B1和B9綫轉乘優惠，由市區乘搭指定路綫，再於元朗轉乘B1或B9綫，較低車資一程免費。九巴指，計劃原定至月底結束，但日前獲運輸署批准延至8月底；又說目前有31個轉車站和優惠站，期望今年研究更多轉乘配搭、在合適地方新增優惠站，並提供更多優惠。

不排除今年申請加價

九巴去年中加價3.9%，但九巴稱雖然整體乘客量恢復至疫情前逾9成，惟乘客出行模式改變，晚上10時半後客量跌3成，加上薪金、油價等持續上升，不排除今年再申請加價，但暫未有具體期望加幅。

推3萬元迎新獎金應徵人數增1倍

人手方面，楊晉瑋坦言有挑戰，有百多個車長空缺，但僅佔整體不到2.5%，能以調配人手應付，亦推出了一系列措施搶人才，包括在全職以外，提供半職、五天工作和時薪選擇，吸引喜歡彈性上班的年輕人和主婦等；持有巴士駕駛執照人士，申請成全職或半職車長，於限期前開始駕駛訓練，更可獲高達3萬元獎金，令應徵人數大增1倍。

此外，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕透露，隨着大埔富蝶邨入伙，九巴月底將推出新路綫，詳情有待公布。

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記者：梁薾心

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