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武林丨周嘉洛透露與陳瀅關係　吳偉豪不怕與江嘉敏傳緋聞

娛樂 17:52 2024/02/21

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吳偉豪與周嘉洛再次合作。

藝人黃智賢、高海寧、周嘉洛、吳偉豪、謝嘉怡（Lisa）、 江嘉敏、鄺潔楹、游嘉欣、蔣祖曼和林景程等今日（21日）出席新劇《武林》造型暨拜神活動，當中吳偉豪（Ricco）以一身交通督導員造型亮相，嘉洛透露飾演的士司機，Ricco與好兄弟周嘉洛一同接受TOPick訪問。

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再度合作不覺厭

談到二人經常合作，會否看到對方厭？ Ricco指完全沒有這種感覺：「我們也只是在《愛·回家》和《回歸》合作，起碼合作超過50多套先會有這種感覺，我覺得我們還有很多的可塑性。」

嘉洛則直言合作得「唔夠喉」：「任何的種類也想合作。」

吳偉豪﹑周嘉洛（陳慧安 攝）

讚謝嘉怡勤力聰明  Ricco不怕傳緋聞

提到劇中有何感情線，記者講到嘉洛在現場對謝嘉怡十分照顧，對此他說：「我與她有感情線，有很多對手戲，講我單戀她。（Lisa拍劇經驗少，有否特別照顧她？）她非常聰明和獨立，我們圍讀的時候已經感受到她的熱誠，因為她已做足準備功課，第一次圍讀，她已經做了4集功課，翻譯了所有白，非常勤力。」

Ricco則與江嘉敏有感情線，車婉婉則演其母親：「在上次《非份之罪》與嘉敏合作，劇中比較憎恨對方，今次合作講我們又有不同感覺，怎樣令到我成長，都幾特別。（怕不怕傳緋聞？）這些控制不了，做好自己本份，專注工作就可以。」

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與陳瀅關係十分好

至於談到新年嘉洛有相約緋聞女友陳瀅一起拜年，他說：「不只有她，還有其他人一起拜年。（關係好好？)還可以，大家仍保持聯絡，因為我們拍完《痞子殿下》再有合作，所以大家的關係可謂更進一步。」之後，他再解釋更進一步的好好朋友。

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記者:陳曉柔

 

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