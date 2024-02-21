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爺孫戀｜李龍基探王青霞後發表愛的宣言　基哥向天發誓：佢無喺我身上搵過斗零

娛樂 16:48 2024/02/21

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

李龍基探望還柙未婚妻Chris後，發表愛的宣言！

73歲李龍基與36歲未婚妻王青霞（Chris）譜「爺孫戀」，Chris涉於2019年申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，被控為取得入境證而作出虚假陳述、使用虛假文書及違反逗留條件等6罪，還柙至4月16日再訊。

今日（2月21日），李龍基從內地回港就趕往大欖女懲教所探望還柙中的未婚妻Chris，與Chris見面後的基哥接受傳媒訪問，更向Chris發表愛的宣言。

爺孫戀｜73歲李龍基頻撲回港探被還柙未婚妻 　基哥：原來好多事我不知道

李龍基發表「愛的宣言」

基哥與還柙中的Chris見面後，指Chris狀態還好，並指：「我應承佢，佢一出嚟我就會同佢結婚。」

Chris早前被爆出在與基哥交往同時，於美國另有情人並訂婚。之後李龍基承認知道為Chris在美國有位前男友，但解釋「時間線」，表示女友沒有一腳踏兩船，否認自己「戴綠帽」。

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基哥向天發誓：佢無喺我身上搵過斗零

基哥對Chris用情相當深，堅信對方的說話，他更在一眾傳媒面前向天發誓，他指：「佢從來無喺我身上搵過任何一個『斗零』」。

基哥稱自己平日會把錢放在家中，Chris會拿來買餸，他直言如對方真的為錢而與他在一起，二人也不會一直發展。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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