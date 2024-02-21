AGATHA︱嚴父督促成就音樂才女　AGA人生最重要兩個男人

唱作才女AGA（江海迦）去年公布跟鄭子邦訂婚喜訊，突成娛樂新聞焦點。事實出道已10年的AGA，一直默默耕耘她的音樂路，用作品來細訴生命各種情感，AGA也喜見歌迷跟自己一同成事，就如她以前喜歡歡陳奕迅、側田一樣，透過歌曲來見証人生大事。

早前AGA趁著生日，兼逢紀念出道十周年，於啟德AIRSIDE舉行《AGATHA Exhibtion》會場設置了一座三角琴，讓樂迷透過耳筒收聽AGA歷年創作demo，及附上親身解說聲音導航。

AGA相隔4年推出專輯《Agatha》 江海迦以音樂創作記載成長里程

▲ AGA在這個農曆年，多參加了不同派對，享受朋友時光。(攝影：曾耀輝）

場內亦有一幅圍繞整個場館的捲軸，寫上AGA 10年來作品的歌詞，回顧她的樂壇演變；同時展出300張近日推出即斷市的deluxe版《Agatha》大碟，以密鋪平面方式置於牆上，十分壯觀。

AGA最難忘是逐一在限量版CD上為歌迷簽名，感覺如互相見證成長歷程。「歌迷說我的歌曲代表著他們不同人生片段，原來不知不覺間，自己寫過的歌曲，已陪伴著知音者的成長，特別感動。」

10歲起跟爸爸演出

展覽場內亦展出AGA 在18歲時收到爸爸送贈的第一支錄音咪，對她來說也是甚有意義。出身於音樂世家的她，父親是樂手，母親、兩位姐姐都擅長樂器，AGA自小已跟父親的樂隊四出演出，培養了對音樂的興趣。

她憶述：「我在18歲剛剛開始學習寫歌，並添置一些錄音器材，爸爸在我生日時送了一枝錄音咪，用作鼓勵我創作，自己第一首demo便用這枝咪錄，那時爸爸和我也沒想到，這支咪可以跟我走了那麼長的音樂路。」

她自言父親是一個很嚴厲的音樂人，對表演要求十分高。「80年代樂手上台時氣氛較嚴肅，因彈奏得不好，真的會被人罵。我大約10歲跟爸爸開始表演，之前他己用了兩年時間去訓練我，記得第一次爸爸帶我上台，當然有少少緊張，之後他都罵了我一頓，便可知他有多嚴謹。」

AGA笑言父親過去很少讚她，直至對方送給自己錄音咪，才覺得是一份認同。「現在父親會比較從容，因為他看到女兒（在創作上）有他沒有的另一面，相信也是很高興的。」

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陳奕迅舒文的緣份

AGA未入行前是一名空姐，但當時已熱衷於音樂，經行內人介紹下認識了知名監製舒文，跟他學習寫歌3年，才有機會在樂壇出道，因此AGA視舒文為音樂歷程中另一位重要的男人，還形容為「第二個爸爸」。

她表示：「舒文同樣是一個在音樂上有極高要求的人，記得我錄第一首歌曲《Hello》時，曾被舒文痛罵，他跟我爸爸一樣，令我在創作上的門檻提高了很多，亦都要十分勤力，才可以達到他們的標準滿意。」

AGA覺得入行後，更夠膽透過作品剖白內心。「以前做空姐，上班就要有專業形象，不可在工作上有太多個人情感；但歌手卻剛剛相反，要把內心感受一一展示，我是直至唱《若》（一首懷念離世姐姐的歌曲），舒文才成功讓我的淚腺爆發，由那刻開始才更能敝開心扉。」

要說行內另一位對她影響很多的人，便是陳奕迅，除了因二人屬同一公司，在幕前幕後都曾有合作，近日二人首度合唱的新歌《Special One》，原是AGA在十年前寫下的demo，一直存放在陳奕迅的音樂檔案中，這首靈感來自對方《大開眼戒》的旋律，直至去年才重新發現，並終於錄成他們的合唱歌。

▲ 陳奕迅擔任她紅館演唱會嘉賓，並合唱出新歌。

去年AGA舉行紅館演唱會，陳奕迅擔任首晚嘉賓，二人首度唱出這首新歌，令AGA印象深刻。「當Eason升上舞台時，全場的歡呼聲雷動，令我都聽不到其他聲音，但能以這種方式來介紹新歌，的確十分難忘。」

她形容自己跟陳奕迅都是比較集中於個人想法的音樂人，未必很會跟隨主流，故在音樂口味上亦十分投緣。」

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做自己的Hero

這個紅館演唱會一波三折，曾經兩次宣布舉行，但因著疫情而兩度取消，至去年才終於讓她圓願，連演唱會主題都改了3次，心態上就如做了3個演出一樣。

她憶述：「第一次本來想做一個華麗的舞台，到第二次概念改為『Gia』，即大地之母，也因為正值疫情，希望帶出珍惜主題；至去年終於開得成騷，主題是『Wonderful Life』，這刻更享受用音樂來分享感受，就如歌曲《Tomorrow》所講，人總會有脆弱的時候，希望身邊會有個superman來拯救你，其實這個人正是你，因此有『You can be your own hero』這句歌詞。」

▲ (攝影：曾耀輝）

舞台上，屏幕顯示的一句「All Songs Are Composed by AGA」，令觀眾歡呼。這個成就感，不算是AGA唯一所追求的目標。

「完成首晚紅館騷，公司安排我去附近酒店休息，而這間酒店，我曾做過駐場歌手，那時還未出道，是一個沒太多人理會的女生，至現在能帶著自己的歌曲踏上紅館，這條路上並不止我一人，還有很多不同的人跟我同行，亦更清楚認識自己是怎樣的唱作歌手，向著寫出更好的作品而努力。」

理性與任性之間，人生本來就是有很多不同的選擇，AGA決定隨心而行，走出康莊大道。

記者：區家歷

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