AGATHA︱嚴父督促成就音樂才女　AGA人生最重要兩個男人

唱作才女AGA(江海迦)去年公布跟鄭子邦訂婚喜訊,突成娛樂新聞焦點。事實出道已10年的AGA,一直默默耕耘她的音樂路,用作品來細訴生命各種情感,AGA也喜見歌迷跟自己一同成事,就如她以前喜歡歡陳奕迅、側田一樣,透過歌曲來見証人生大事。

早前AGA趁著生日,兼逢紀念出道十周年,於啟德AIRSIDE舉行《AGATHA Exhibtion》會場設置了一座三角琴,讓樂迷透過耳筒收聽AGA歷年創作demo,及附上親身解說聲音導航。

AGA相隔4年推出專輯《Agatha》 江海迦以音樂創作記載成長里程

▲ AGA在這個農曆年,多參加了不同派對,享受朋友時光。(攝影:曾耀輝)

場內亦有一幅圍繞整個場館的捲軸,寫上AGA 10年來作品的歌詞,回顧她的樂壇演變;同時展出300張近日推出即斷市的deluxe版《Agatha》大碟,以密鋪平面方式置於牆上,十分壯觀。

AGA最難忘是逐一在限量版CD上為歌迷簽名,感覺如互相見證成長歷程。「歌迷說我的歌曲代表著他們不同人生片段,原來不知不覺間,自己寫過的歌曲,已陪伴著知音者的成長,特別感動。」

10歲起跟爸爸演出

展覽場內亦展出AGA 在18歲時收到爸爸送贈的第一支錄音咪,對她來說也是甚有意義。出身於音樂世家的她,父親是樂手,母親、兩位姐姐都擅長樂器,AGA自小已跟父親的樂隊四出演出,培養了對音樂的興趣。

她憶述:「我在18歲剛剛開始學習寫歌,並添置一些錄音器材,爸爸在我生日時送了一枝錄音咪,用作鼓勵我創作,自己第一首demo便用這枝咪錄,那時爸爸和我也沒想到,這支咪可以跟我走了那麼長的音樂路。」

她自言父親是一個很嚴厲的音樂人,對表演要求十分高。「80年代樂手上台時氣氛較嚴肅,因彈奏得不好,真的會被人罵。我大約10歲跟爸爸開始表演,之前他己用了兩年時間去訓練我,記得第一次爸爸帶我上台,當然有少少緊張,之後他都罵了我一頓,便可知他有多嚴謹。」

AGA笑言父親過去很少讚她,直至對方送給自己錄音咪,才覺得是一份認同。「現在父親會比較從容,因為他看到女兒(在創作上)有他沒有的另一面,相信也是很高興的。」

陳奕迅舒文的緣份

AGA未入行前是一名空姐,但當時已熱衷於音樂,經行內人介紹下認識了知名監製舒文,跟他學習寫歌3年,才有機會在樂壇出道,因此AGA視舒文為音樂歷程中另一位重要的男人,還形容為「第二個爸爸」。

她表示:「舒文同樣是一個在音樂上有極高要求的人,記得我錄第一首歌曲《Hello》時,曾被舒文痛罵,他跟我爸爸一樣,令我在創作上的門檻提高了很多,亦都要十分勤力,才可以達到他們的標準滿意。」

AGA覺得入行後,更夠膽透過作品剖白內心。「以前做空姐,上班就要有專業形象,不可在工作上有太多個人情感;但歌手卻剛剛相反,要把內心感受一一展示,我是直至唱《若》(一首懷念離世姐姐的歌曲),舒文才成功讓我的淚腺爆發,由那刻開始才更能敝開心扉。」

要說行內另一位對她影響很多的人,便是陳奕迅,除了因二人屬同一公司,在幕前幕後都曾有合作,近日二人首度合唱的新歌《Special One》,原是AGA在十年前寫下的demo,一直存放在陳奕迅的音樂檔案中,這首靈感來自對方《大開眼戒》的旋律,直至去年才重新發現,並終於錄成他們的合唱歌。

▲ 陳奕迅擔任她紅館演唱會嘉賓,並合唱出新歌。

去年AGA舉行紅館演唱會,陳奕迅擔任首晚嘉賓,二人首度唱出這首新歌,令AGA印象深刻。「當Eason升上舞台時,全場的歡呼聲雷動,令我都聽不到其他聲音,但能以這種方式來介紹新歌,的確十分難忘。」

她形容自己跟陳奕迅都是比較集中於個人想法的音樂人,未必很會跟隨主流,故在音樂口味上亦十分投緣。」

做自己的Hero

這個紅館演唱會一波三折,曾經兩次宣布舉行,但因著疫情而兩度取消,至去年才終於讓她圓願,連演唱會主題都改了3次,心態上就如做了3個演出一樣。

她憶述:「第一次本來想做一個華麗的舞台,到第二次概念改為『Gia』,即大地之母,也因為正值疫情,希望帶出珍惜主題;至去年終於開得成騷,主題是『Wonderful Life』,這刻更享受用音樂來分享感受,就如歌曲《Tomorrow》所講,人總會有脆弱的時候,希望身邊會有個superman來拯救你,其實這個人正是你,因此有『You can be your own hero』這句歌詞。」

▲ (攝影:曾耀輝)

舞台上,屏幕顯示的一句「All Songs Are Composed by AGA」,令觀眾歡呼。這個成就感,不算是AGA唯一所追求的目標。

「完成首晚紅館騷,公司安排我去附近酒店休息,而這間酒店,我曾做過駐場歌手,那時還未出道,是一個沒太多人理會的女生,至現在能帶著自己的歌曲踏上紅館,這條路上並不止我一人,還有很多不同的人跟我同行,亦更清楚認識自己是怎樣的唱作歌手,向著寫出更好的作品而努力。」

理性與任性之間,人生本來就是有很多不同的選擇,AGA決定隨心而行,走出康莊大道。

記者:區家歷

