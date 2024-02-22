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食用安全｜港男試食深圳￥29迴轉自助火鍋　被1樣食物嚇親不敢吃

食用安全 13:02 2024/02/22

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港男試食深圳¥29迴轉自助火鍋，被1樣食物嚇親不敢吃。

近期不少港人都熱愛到深圳消費，既方便又便宜。而最近深圳東門就有一間平價火鍋店大熱，任飲任食迴轉自助火鍋只需29元人民幣（下同，約31.6元港幣）一位。有一位港男則北上拍片試食，不少網民嘆勇氣可嘉，直呼「29蚊食元素表」。

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網紅「邦邦哥哥」17日在Facebook個人專頁分享，早前到深圳東門一間自助火鍋店試食的短片。他稱，該火鍋店只需¥29一位，店內供應一人一鍋，可選擇蕃茄、清湯等火鍋湯底，有網民提醒湯底需要額外加¥6，實際價錢是¥35。

從影片中可見，起初該間火鍋店的客人頗多，「但唔知係香港人定國內人」，但到他實試時只有寥寥數個，樓主跟店員點了番茄湯底之後便自行入座。火鍋店屬一人一鍋，醬料、餐具、飲品等都是自助，迴轉輸送帶上也放滿基本的火鍋食物，包括公仔麵、雞肉、金菇、各種蔬菜、腸仔、鴨血等等。

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「邦邦哥哥」分別試食了雞肉、鴨血、腸仔等食物，他形容食材算新鮮，味道「ok，唔差嘅其實，唔錯嘅」；汽水他形容味道有點鹹，「好似原料機果啲汽水」；而當中一樣外表是橙色的食物更令他表示「不敢吃」，他試食後形容：「有啲似蟹柳」，雖然味道可以，不過入口的口感「有啲怪怪哋」，

「我都係夠膽食1塊，食多塊我都唔夠膽。」

影片曝光後引起大量網民的熱議，不少曾經同樣試食過同一間火鍋店的網民都大呻中伏，雖然價錢平食物種類又多，但食物質素差，不但湯底發臭沒味道，而且食材如粟米、冬瓜、菜心看起來都特別不新鮮，還發黃，像擺放多時；餐廳的衛生環境有烏蠅四圍飛，甚至有人發現連食物上都有烏蠅屍體！

同時還有網民嘆樓主「勇敢」，「¥29可以畀啲乜嘢你食？自己諗。食病咗仲得不償失」、「湯底好似坑渠水」、「其實上內地係想揾啲新鮮野食和農家菜，並不是想用垃圾食物填飽個肚」。

更多網民留言請看：

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