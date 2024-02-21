  • 25°C
香港時間 : 2024221日 (週三) 18:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條】劉澤星：23條不影響海外拓展人才　續保持「醫研自主」

社會 16:28 2024/02/21

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

港大醫學院院長劉澤星（左四）。（梁偉榮攝）

港大醫學院（21日）今日舉行傳媒春茗。被問到醫學院增設「夥伴及拓展關係協作」部門，是否「有任務」協助宣傳23條。港大醫學院院長劉澤星表示，拓展非今天開始，「交朋友」是一直需完成的工作，與23條沒有直接關係。

劉澤星指，23條可以保障國家安全及繁榮，他強調醫學院是「醫研自主」，23條不會影響醫學院運作及認識合作夥伴。負責有關工作的副院長孔繁毅表示，暫時沒有合作夥伴對23條有憂慮。

政府近年大力發展大灣區安老，其中預計於今年第三季擴大醫療券大灣區試點計劃的適用範圍。港大醫學院副院長黃穎兒表示，過往於港大深圳醫院使用醫療券當中，92％使用者滿意計劃。

被問到中大設有中大深圳醫學院，港大未來有否計劃培訓內地醫學生，他指開醫學院屬大學政策，非醫學院「可以話事」，但如有機會將全力以赴。

他表示，港大深圳醫院成立已經11年，有改革醫療系統及服務的方針，指「羅馬並非一天建成」，港深醫院逐漸得到深圳市民的認同。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳展棋

相關文章

【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法
22:03 2024/02/19
【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法
【23條立法】反駁「香港監察」等組織聯署聲明　鄧炳強：我不怕你們制裁　我本身都被人制裁
16:29 2024/02/20
【23條立法】反駁「香港監察」等組織聯署聲明　鄧炳強：我不怕你們制裁　我本身都被人制裁
【23條立法】鄧炳強︰不久的將來推法案　料有更多抹黑
今日 12:46
【23條立法】鄧炳強︰不久的將來推法案　料有更多抹黑
【大學科研】港大發現火星存在多元化火山　有助揭開地球地質謎底
19:32 2024/02/15
【大學科研】港大發現火星存在多元化火山　有助揭開地球地質謎底
【門診資助】港大深圳醫院門診資助3月底屆滿　盧寵茂：考慮延長及恆常化
09:51 2024/02/17
【門診資助】港大深圳醫院門診資助3月底屆滿　盧寵茂：考慮延長及恆常化

你可能感興趣

【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法
22:03 2024/02/19
【23條立法】歐盟駐港澳辦關注境外干預罪　葉劉淑儀：只要不散布假信息就不違法
【23條立法】反駁「香港監察」等組織聯署聲明　鄧炳強：我不怕你們制裁　我本身都被人制裁
16:29 2024/02/20
【23條立法】反駁「香港監察」等組織聯署聲明　鄧炳強：我不怕你們制裁　我本身都被人制裁
【23條立法】鄧炳強︰不久的將來推法案　料有更多抹黑
今日 12:46
【23條立法】鄧炳強︰不久的將來推法案　料有更多抹黑
公立醫院 劉澤星 香港大學李嘉誠醫學院 醫療券 大學 大灣區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載