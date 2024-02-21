【23條】劉澤星：23條不影響海外拓展人才　續保持「醫研自主」

▲ 港大醫學院院長劉澤星（左四）。（梁偉榮攝）

港大醫學院（21日）今日舉行傳媒春茗。被問到醫學院增設「夥伴及拓展關係協作」部門，是否「有任務」協助宣傳23條。港大醫學院院長劉澤星表示，拓展非今天開始，「交朋友」是一直需完成的工作，與23條沒有直接關係。

劉澤星指，23條可以保障國家安全及繁榮，他強調醫學院是「醫研自主」，23條不會影響醫學院運作及認識合作夥伴。負責有關工作的副院長孔繁毅表示，暫時沒有合作夥伴對23條有憂慮。

政府近年大力發展大灣區安老，其中預計於今年第三季擴大醫療券大灣區試點計劃的適用範圍。港大醫學院副院長黃穎兒表示，過往於港大深圳醫院使用醫療券當中，92％使用者滿意計劃。

被問到中大設有中大深圳醫學院，港大未來有否計劃培訓內地醫學生，他指開醫學院屬大學政策，非醫學院「可以話事」，但如有機會將全力以赴。

他表示，港大深圳醫院成立已經11年，有改革醫療系統及服務的方針，指「羅馬並非一天建成」，港深醫院逐漸得到深圳市民的認同。

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記者：陳展棋