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甲狀腺結節︱中年男頸部現雞蛋腫塊確診「甲狀腺結節」　中醫師揭3大高危因素嚴重或影響呼吸

保健美顏 11:12 2024/02/26

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中年男子頸部現雞蛋般大小的腫塊，確診「甲狀腺結節」。

勿輕視壓力為身體帶來的健康問題！一名50多歲中年男子因工作壓力大，頸部竟出現如雞蛋大的腫塊，確診為「甲狀腺結節」。有中醫師提醒，在3種情況下容易患上甲狀腺結節，嚴重甚或影響吞咽及呼吸；若不想患病，市民日常可從3方面著重預防。

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註冊中醫師陳朗婷分享案例，指有一位50多歲的男士曾求診，因其發現頸部有如雞蛋般大小的腫塊。患者做超聲波檢查發現，頸部兩側甲狀腺都有幾枚結節：左側有3枚小的，大小由0.2至0.4cm不等；右側有兩枚較大的，最大為4x5x5.5cm。

中醫調理半年痊癒

陳醫師問診了解到，患者是因工作壓力大而患病：

「在中醫角度為『肝鬱氣滯』，導致氣血痰瘀積聚，形成甲狀腺結節。」

在得知病因後，醫師為患者用藥包括香附、延胡索，作用疏肝理氣；浙貝、牡礪、夏枯草、玄參、海藻、昆布，作用軟堅化痰散結；三棱及莪朮作用活血化瘀；再加上黃芪、太子參固護正氣。

經過一個月的中藥治療，患者頸部最大的結節已縮小為4x4x5cm。持續治療半年後，未再見患者覆診；相隔4個月再見求診其他問題，得知其甲狀腺結節已經消失，令醫師感到高興。

3情況高危 嚴重或影響呼吸

陳醫師藉案例解釋：

「從中醫的角度，甲狀腺結節屬『癭病』的範疇，由氣滯、痰凝、血瘀壅結頸前發病。」

最常見原因包括：

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因此甲狀腺結節在治療上，通常針對患者所需，從疏肝理氣、化痰散結、活血化瘀、補充氣血各方面入手調治。

至於發病時症狀，醫師表示因大多甲狀腺結節都偏小，故通常無任何症狀。但嚴重的甲狀腺結節，會因體積大而壓迫附近組織如食道或氣道，造成局部疼痛不舒、甚或影響吞咽及呼吸。而甲狀腺結節不論男女、任何年齡層都有機會患上。患者以女性多於男性，女性患者約為男性患者的3至4倍。

3大預防重點

陳醫師提醒，要預防甲狀腺結節可從以下3方面入手：

  • 首要是疏通肝氣，保持心情開朗。避免情緒過度的激動或悲傷，適時尋找方法排解壓力。
  • 飲食方面宜攝入適量的「碘」，因碘是甲狀腺素生成必需的營養。不要過多也不宜缺乏，同時應避免進食太肥膩辛辣的食物。
  • 保持生活作息規律，避免過度疲勞。

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責任編輯：張沛

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