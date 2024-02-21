  • 25°C
香港時間 : 2024221日 (週三) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

COLLAR演唱會丨眾成員操Fit備戰演唱會　COLLAR穿運動裝預騷身段

娛樂 16:54 2024/02/21

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

COLLAR成員積極備戰。

COLLAR演唱會將於3月22日至24日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，COLLAR成立2周年迎來首次的演唱會，沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）7位成員對此都認真「備戰」，已積加操訓練體能及Fit爆身形，務求以最佳狀態上陣。

今天（2月21日），COLLAR在烈日下又到戶外接受訓練，當中Ivy So和Winka分別在個人社交平台分享訓練情況。

COLLAR顏值擔當｜蘇雅琳疑遭恆仔借醉狼吻　Ivy So以四個字回應事件

COLLAR將舉行演唱會。

COLLAR倒數開騷日子

7位成員齊以運動裝上陣，當中不少成員更以背心、露腰裝示人，在藍天白雲下大騷纖腰美腿，朝氣十足。

Ivy So貼文開心倒數演唱會開鑼日子，「Fitness Training Day3 kekeke Happy Wednesday Morning Run。。。。#演唱會倒數30天。」

貼文一出，短短一小時已收過萬Like，期間更有不少粉絲亦回應為COLLAR打氣。Winka就搞笑表示要拉埋經理人戴穎（Wing）一起跑步，她道：「本人覺得 @bwingtai 應該要一齊跑！今日幸福感爆棚~~演唱會就到啦！你地緊唔緊張！！？？？」

COLLAR將舉行演唱會。

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話
15:49 2024/02/19
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話
COLLAR顏值擔當｜蘇雅琳疑遭恆仔借醉狼吻　Ivy So以四個字回應事件
今日 10:20
COLLAR顏值擔當｜蘇雅琳疑遭恆仔借醉狼吻　Ivy So以四個字回應事件
飛黃騰達劇透丨第6至10集劇情預告　Ivy So被父親債務糾纏影響行動
16:35 2024/02/16
飛黃騰達劇透丨第6至10集劇情預告　Ivy So被父親債務糾纏影響行動
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
15:14 2023/10/26
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】

你可能感興趣

飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話
15:49 2024/02/19
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話
COLLAR顏值擔當｜蘇雅琳疑遭恆仔借醉狼吻　Ivy So以四個字回應事件
今日 10:20
COLLAR顏值擔當｜蘇雅琳疑遭恆仔借醉狼吻　Ivy So以四個字回應事件
飛黃騰達劇透丨第6至10集劇情預告　Ivy So被父親債務糾纏影響行動
16:35 2024/02/16
飛黃騰達劇透丨第6至10集劇情預告　Ivy So被父親債務糾纏影響行動
COLLAR 沈貞巧 邱彥筒 許軼 蘇雅琳 王家晴 李芯駖 陳泳伽 戴穎 演唱會