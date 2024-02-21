COLLAR演唱會丨眾成員操Fit備戰演唱會　COLLAR穿運動裝預騷身段

▲ COLLAR成員積極備戰。

COLLAR演唱會將於3月22日至24日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，COLLAR成立2周年迎來首次的演唱會，沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）7位成員對此都認真「備戰」，已積加操訓練體能及Fit爆身形，務求以最佳狀態上陣。

今天（2月21日），COLLAR在烈日下又到戶外接受訓練，當中Ivy So和Winka分別在個人社交平台分享訓練情況。

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▲ COLLAR將舉行演唱會。

COLLAR倒數開騷日子

7位成員齊以運動裝上陣，當中不少成員更以背心、露腰裝示人，在藍天白雲下大騷纖腰美腿，朝氣十足。

Ivy So貼文開心倒數演唱會開鑼日子，「Fitness Training Day3 kekeke Happy Wednesday Morning Run。。。。#演唱會倒數30天。」

貼文一出，短短一小時已收過萬Like，期間更有不少粉絲亦回應為COLLAR打氣。Winka就搞笑表示要拉埋經理人戴穎（Wing）一起跑步，她道：「本人覺得 @bwingtai 應該要一齊跑！今日幸福感爆棚~~演唱會就到啦！你地緊唔緊張！！？？？」

▲ COLLAR將舉行演唱會。

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