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【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要

社會 16:50 2024/02/21

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教育大學校長李子建今日（21日）在教大傳媒春茗表示「一定支持」23條立法。（馮琪雅攝）

《基本法》第23條立法正進行公眾諮詢，教育大學校長李子建今日（21日）在教大傳媒春茗表示「一定支持」立法，亦想像不到立法會對本港學術自由造成「明顯影響」，亦無礙大學招聘海外教職員，而教大國家安全與法律教育研究中心亦會適時加入23條立法相關內容，另透露大有意進駐北部都會區，冀發揮專長支援區內增加的學生及特殊教育需要。

去年9月接任教大校長的李子建，今日率領大學管理層會見傳媒。李子建表示，23條立法是涉及國家及特區層面的法律改動，有需要推行，他個人亦「一定支持」。被問到會否對學界造成影響，李子建說，大學有既定政策保障學術自由，在適當、合理規限下進行學術交流工作，「我相信同事應該有專業判斷」、「我亦想像唔到會有任何好明顯嘅影響」。

李子建亦說，不認為23條立法影響到大學招聘，提到校方正不斷招聘，包括海外教員，形容過程十分順利。他又形容教大教職員離職情況不嚴重，移民並非佔多數。翻查教資會早前公布教大在2022/23學年離職率達13%，稱冠8間資助大學，並按年增6.4個百分點。

李子建亦表示，教大新成立的國家安全與法律教育研究中心，定會適時加入23條立法相關內容，亦歡迎社會上其他有興趣的行業人士進行探討。

去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」，李子建表示，教大已向教育局表達，期望政府考慮不同院校需求，除了撥地做科研，亦希望教大獲批北都校區能夠連結社區相關需要，考慮到北都日後人口增長，特殊教育需要（SEN）及學童亦會有所增加，以突顯教大專長；另隨著將來北都地域與大灣區交流互動愈來愈緊密，冀於大灣區社區服務及科研方面多合作。

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記者：馮琪雅

香港教育大學‎ 移民 科研 立法會 廿三條立法 施政報告 基本法 教育局 人口 SEN

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