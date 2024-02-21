【立會暴動】藝人王宗堯暴動等罪成　王親撰求情信指「被捕後人生停頓下來」

▲ 王宗堯於求情信指被捕後人生停頓下來。資料圖片

藝人王宗堯等共13人涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，王早前承認進入會議廳罪，否認暴動罪，經審訊後被裁定暴動罪成。王今（21日）於西九龍裁判法院（暫代區域法院）進行求情。代表律師求情時指，雖然王於案中有鼓勵成份，但未有參與極端暴力，逗留僅數分鐘，未有破壞財產及襲擊警方；王於親撰的求情信中指，被捕後「我的人生......停頓了下來」。暫委法官聽罷求情後，押後至3月16日與同案其他被告一併判刑，另替餘下3名被告索取背景報告，押後至3月6日處理求情。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。被告王宗堯（43歲，藝人），早前承認1項進入會議廳罪，否認1項暴動罪，經審訊後被裁定1項暴動罪成。

資深大律師駱應淦今代表王宗堯求情時指，早前已呈上多封求情信，分別由被告父親、妻子、英華書院前校長鄭鈞傑、音樂人陳詩慧，以及電台主持黃冠斌等人撰寫，信中均讚揚王雖出身優越，但為人敦厚，亦樂於助人，關注社會弱勢社群，曾於疫情時捐出及親身派送防疫物資，亦曾自資購買物資捐往非洲。駱應淦指出，從不同求情信中可反映，被告為人負責，品格高尚，對家人和社會均有承擔。

駱又指，雖然王於案中有鼓勵成份，但未有參與極端暴力，參與程度相當低，及相對和平。駱續指，王於本案尾段時間加入，逗留僅數分鐘，未有破壞財產及襲擊警方。

王於親撰求情信指，「在2019年9月30日被捕，當時我40歲。之後，我的人生，相信同好多不同嘅香港人一樣，停頓了下來」，自40歲後被逼離開自12歲開始接觸的工作，感激在最困難時遇上妻子，得到她和家人的陪伴，並在5年間為自己擔驚受怕，以及面對未來須受到刑責等種種不確定性。

王於求情信續指，無論刑期有多重，負上這次社會責任後，王表示仍會懷著一顆最真誠的心，幫助社會上有需要幫助的人，「在大家一同努力之下，香港，會走得更好，會走得更遠」。

暫委法官聽取求情後，將王的判刑押後至3月16日，屆時與同案被告一同判刑，另替3名被告鄒家成、劉穎匡及潘浩超索取背景報告，押後至3月6日聽取求情。

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記者：梁錦麟