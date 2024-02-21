綠置居2024｜長沙灣麗玥苑首季推出52折發售　一文看清綠置居申請資格/時間表

▲ 房委會計劃於2024年首季推出新一期綠置居，選址是長沙灣麗玥苑，售價由154萬至461萬元不等。

【綠置居申請/麗玥苑/家有初生優先配屋/選樓計劃】房委會計劃於2024年首季推出新一期「綠置居2023」，選址是市區盤長沙灣麗玥苑，售價由154萬至461萬元不等，平均呎價6,470元，提供約2,359伙，更首次取消最小單位，並推出3房大單位。房委會亦通過4月1日起實施「家有初生優先配屋計劃」，正輪候公屋的申請者若家有1歲或以下的嬰兒，即可縮減一年輪候時間。TOPick整理了綠置居申請懶人包，有意置業者可以做定功課。

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麗玥苑位於荔枝角道/東京街交界，跟深水埗公園游泳池一街之隔，背靠西九龍裁判法院，位於40校網，步行前往港鐵長沙灣站及南昌站同樣約需10至15分鐘。麗玥苑提供約2,359個單位，實用面積約280至646平方呎，其中77伙屬較大單位可間3房間隔。

麗玥苑將會以市值52折推售，定價介乎約154萬元至約461萬元不等，預計2024年首季接受申請，第二季攪珠，以及第三季揀樓。

綠置居2024｜啟鑽苑爆撻訂潮

下期綠置居亦會推出貨尾，約百多伙位於鑽石山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑、油塘高宏苑。不過，鑽石山啟鑽苑爆出撻訂潮，截至昨天（20日）共錄得120個單位撻訂個案，當中逾半數為實用面積較小的開放式單位及納米單位，難怪房委會在新一期綠置居不再推出較小的單位。

此外，為催谷本港生育率，房委會通過4月1日起實施「家有初生優先配屋計劃」及「家有初生優先選樓計劃」。前者適用於正輪候公屋的申請者，若家中有2023年10月25日或以後出生的1歲或以下初生嬰兒，即可縮減一年輪候時間。

居屋2024｜家有初生優先選樓計劃

而「家有初生優先選樓計劃」會由「居屋2024」開始，屆時會預留4成單位，優先讓「家有初生」及「家有長者」揀樓。預料新一期「綠置居2023」未開始「家有初生」計劃。

▲ 新一期綠置居長沙灣麗玥苑於今年第一季接受申請。（香港經濟日報資料圖片）

綠置居長沙灣麗玥苑詳情

屋苑 長沙灣麗玥苑 地點 荔枝角道、東京街交界 校網 40校網 單位數目 約2,359伙 實用面積 280至646平方呎 定價 約154萬元至約461萬（市價52折） 入伙時間 最快2027年 屋苑環境及配套 - 設2至3層高購物及社福設施

- 鄰近西九龍裁判法院

- 距離長沙灣站及南昌站步行約10至15分鐘

綠置居申請時間

2024年第一季：接受申請

2024年第二季：攪珠

2024年下半年：揀樓

綠置居選樓優先次序及配額

1. 受房委會已公布公屋清拆計劃影響的家庭申請者

2. 參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者(700個名額)

3. 其他家庭申請者

4. 受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者

5. 一人申請者(200個名額)

綠置居申請資格

房委會轄下公屋住戶

房協甲類出租屋邨的住戶

受房委會石籬中轉房屋第10及11座清拆計劃影響，並持有由房屋署發出有效《綠表資格證明書-祇適用於出售綠表置居計劃單位》的住戶

下列持有房屋署／市區重建局發出有效《綠表資格證明書》的人士：

- 通過詳細資格審查並獲核實為符合入住公屋資格的公屋申請者

- 獲核實符合「公務員公共房屋配額」或「為初級公務員提供一次過公共房屋特別編配」申請資格的人士

- 受政府清拆計劃或天災影響，並獲核實符合資格入住公屋的人士

- 離婚／分戶，並獲核實符合資格入住公屋的公屋住戶

- 持有房屋署簽發有效《保證書》並獲核實符合資格入住公屋的前公屋住戶

持有房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員

房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者

申請方法及費用

費用約250元

網上申請、親身遞交或郵寄

按照過往「簡化綠表申請」安排，具有效資格的居屋綠表申請者，在申請居屋時可選擇保留申請參加緊接推出的下一個資助出售單位銷售計劃，毋須重新遞交申請和繳付申請費。

房委會綠置居申請網頁：【按此】

家有初生優先配屋計劃

凡有於2023年10月25日或以後出生而年滿1歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，將可獲縮減一年輪候時間，有關申請者必須在該合資格初生嬰兒年滿1歲當日或之前，將有關初生嬰兒加入其公屋申請內。注意，即使該公屋申請同時符合「天倫樂優先配屋計劃」及「優先配屋計劃」的資格，亦只獲縮減輪候時間一年。

家有初生優先選樓計劃

由「居屋2024」開始，房委會會在每次推售資助出售房屋時，為該計劃及「長者優先計劃」的合資格申請者預留40%的單位配額作攪珠及優先選樓。凡有嬰兒出生於2023年10月25日或以後的資助出售單位銷售計劃家庭申請者，而有關子女在該資助出售單位銷售計劃申請截止日期時為3歲或以下，均符合申請資格。

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責任編輯：林綺玲