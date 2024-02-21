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武林丨高海寧演武林高手耍雙刀　透露拜年冇被催拍拖：重心放在工作上面

娛樂 17:57 2024/02/21

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高Ling話依家專注工作。

高海寧今日（21日）出席新劇《武林》造型暨拜神活動，一身黑色露腰裝上陣，型格十足。

演武林高手

高Ling接受TOPick訪問透露今次角色：「表面上是美容師，我用自己的魔術手幫不同客人做Facial，但內裏是武林高手耍雙刀。(現在不停練習刀法？）公司在上年10月開始已經安排我們上堂練習，但當時我在拍《飛常日誌》，所以經常出席不到練習，不過之後工作也十分忙碌，所以武指也會拍片讓我在家練習。」

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珍惜每個工作機會

談到工作忙過不停，除了拍劇外，還參加內地節目《無限超越班２》，高Ling說：「公司很好，願意度期讓我拍攝，所以現時兩邊兼顧，我又不怕辛苦，珍惜每一個工作機會，做好任何一邊。」

高Ling型格十足。（陳慧安 攝）

冇被家人催拍拖

另外，問到新年有否假期休息，她說：「這個假期來得很及時，初一至四也放假，我初一有去拜年，之後就睡足三日，可以休息。（拜年時有否被親戚朋友催拍拖？）沒有，連我母親也沒有催我，反而他們叫我用心工作，現在終於捱出頭，好好珍惜每一個機會，重心也是放在工作上面。」

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記者:陳曉柔

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