  • 25°C
香港時間 : 2024221日 (週三) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛圈孝順女丨黎姿為媽咪慶生晒母女合照 　感激母親守護家庭：妳是世界上最美的女人

娛樂 17:45 2024/02/21

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

黎姿早前為母親慶生！

黎姿為圈中的孝順女，她不時於社交網分享生活照，日前黎姿（2月20日)跟媽咪慶祝生日，她上載母女同框照片兼寫道：「我最親愛的媽媽，生日快樂！祝你身體健康，平安幸福，日日都笑口常開，永遠美麗！」

一身貴氣打扮的黎母於生日蛋糕前拍照，笑容滿面，黎母不但氣色好，頭髮濃密兼皮膚緊緻，似乎黎姿的凍齡靚基因遺傳自媽咪，難怪網民讚道：「gigi好似嫲嫲，媽媽也是大美女！」、「真的好厲害！永遠都好年輕好美呀！」

娛圈孝順女丨黎姿與老公為父親慶生場面溫馨　Gigi：望爸爸天天快活健康

點擊圖片放大
+8
+7

【恩愛夫妻】黎姿與老公攜手走過15年　大晒合照放閃感謝對方愛錫

黎姿出身演藝世家

除了美貌之外，黎姿跟媽媽一樣同樣性格剛強，黎姿的爺爺為香港電影之父黎民偉，至於嫲嫲是電影明星林楚楚，姑媽黎萱為著名甘草演員，黎姿可說出身於演藝世家。

自從爺爺嫲嫲離世後，黎姿家道中落，加上黎父年幼時曾患腦膜炎，以致聽力不好，是故當年靠黎姿媽媽撐起頭家，當時黎母開著小貨車送貨賺錢，為了幫補家計，黎姿中三未畢業就出道拍戲，其後更成為家庭之柱。

某年母親節黎姿撰文感謝媽咪養育之恩，當中她寫道：「小時候，媽媽為了家庭日夜奔波勞碌，不論生活幾艱苦，有她在我們的家就總是充滿著愛；那時我總想快快長大，能出去闖蕩，幫媽媽分擔，一起照顧家庭。現在，歲月靜好，我只想陪在媽媽和家人身邊，像小時候你照顧我們那樣，去守護、去疼愛你們，把全世界最美好的都送給你！你在我心裡，永遠是世界上最美的女人！」。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：丘靜雯專訪

TOPick柴犬追星
最美主播丨丘靜雯回望5年主播生涯樂與苦　Nicole主持《一線搜查》：更加貼地

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽
12:21 2023/10/02
【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽
凍齡女星丨52歲黎姿背肌結實無「富貴包」　GiGi遭網民質疑用錯操肌方法
13:44 2023/12/15
凍齡女星丨52歲黎姿背肌結實無「富貴包」　GiGi遭網民質疑用錯操肌方法
姊弟情深丨黎姿胞弟站起來跟家人合照　黎嬰雙手插袋比5年前企得更穩
11:37 2023/12/21
姊弟情深丨黎姿胞弟站起來跟家人合照　黎嬰雙手插袋比5年前企得更穩

你可能感興趣

【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽
12:21 2023/10/02
【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福　13歲女暴風成長快高過媽媽
凍齡女星丨52歲黎姿背肌結實無「富貴包」　GiGi遭網民質疑用錯操肌方法
13:44 2023/12/15
凍齡女星丨52歲黎姿背肌結實無「富貴包」　GiGi遭網民質疑用錯操肌方法
姊弟情深丨黎姿胞弟站起來跟家人合照　黎嬰雙手插袋比5年前企得更穩
11:37 2023/12/21
姊弟情深丨黎姿胞弟站起來跟家人合照　黎嬰雙手插袋比5年前企得更穩
黎姿 娛樂人物職業 演員 KOL 家庭關係 娛樂行業 凍齡