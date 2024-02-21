娛圈孝順女丨黎姿為媽咪慶生晒母女合照 　感激母親守護家庭：妳是世界上最美的女人

▲ 黎姿早前為母親慶生！

黎姿為圈中的孝順女，她不時於社交網分享生活照，日前黎姿（2月20日)跟媽咪慶祝生日，她上載母女同框照片兼寫道：「我最親愛的媽媽，生日快樂！祝你身體健康，平安幸福，日日都笑口常開，永遠美麗！」

一身貴氣打扮的黎母於生日蛋糕前拍照，笑容滿面，黎母不但氣色好，頭髮濃密兼皮膚緊緻，似乎黎姿的凍齡靚基因遺傳自媽咪，難怪網民讚道：「gigi好似嫲嫲，媽媽也是大美女！」、「真的好厲害！永遠都好年輕好美呀！」

娛圈孝順女丨黎姿與老公為父親慶生場面溫馨 Gigi：望爸爸天天快活健康

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黎姿出身演藝世家

除了美貌之外，黎姿跟媽媽一樣同樣性格剛強，黎姿的爺爺為香港電影之父黎民偉，至於嫲嫲是電影明星林楚楚，姑媽黎萱為著名甘草演員，黎姿可說出身於演藝世家。

自從爺爺嫲嫲離世後，黎姿家道中落，加上黎父年幼時曾患腦膜炎，以致聽力不好，是故當年靠黎姿媽媽撐起頭家，當時黎母開著小貨車送貨賺錢，為了幫補家計，黎姿中三未畢業就出道拍戲，其後更成為家庭之柱。

某年母親節黎姿撰文感謝媽咪養育之恩，當中她寫道：「小時候，媽媽為了家庭日夜奔波勞碌，不論生活幾艱苦，有她在我們的家就總是充滿著愛；那時我總想快快長大，能出去闖蕩，幫媽媽分擔，一起照顧家庭。現在，歲月靜好，我只想陪在媽媽和家人身邊，像小時候你照顧我們那樣，去守護、去疼愛你們，把全世界最美好的都送給你！你在我心裡，永遠是世界上最美的女人！」。

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