  • 29°C
香港時間 : 2024528日 (Tue) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查指逾9成港人缺鈣！女性比男性更高危 超級天然鈣有效補鈣質防流失

特約

發布時間： 2024/03/07 00:00

分享：

分享：

熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

根據香港食物安全中心公布全港首個總膳食研究顯示，超過97%的香港成年市民從膳食攝入鈣質的分量，低於世衞建議每人每日至少要攝取1,000毫克的攝入量*。有研究顯示，女性的骨質疏鬆問題比男性提早10年，尤其30歲以上女性、孕婦（產前及產後）、更年期女士及運動愛好者，更應持續補充鈣質，以提升骨質密度。如果每日沒有攝取足夠的鈣質，有機會出現抽筋、心悸、周身骨痛等。更嚴重，可能有骨質疏鬆問題。因此，應及早每日補充鈣質，同時儲鈣及鎖鈣，防止鈣質流走，強化骨質密度及健康。學下女神倪晨曦，懷孕前後每日食HoldBody超級天然鈣及天然孕婦鈣，就可以一take過補鈣、儲鈣及鎖鈣，助你防止鈣質流失！

倪晨曦補鈣之選！天然鈣比合成鈣更易被人體吸收

由於日常吸收的鈣質追不上流失的速度，很多人都傾向從營養補充品入手，但市面上林林總總的鈣片，當中有不少由碳酸或石灰提煉的合成鈣，不但難以被人體吸收，剩餘的鈣質更會形成固態，增加便秘的機會。因此，精明的你，應該學女神倪晨曦選擇天然海藻鈣，不但較易被人體吸收，而且含鈣量高，亦無副作用，不易造成便秘或腸胃不適，輕鬆補充鈣質。

天然海藻鈣相比合成鈣，不但較易被人體吸收，而且含鈣量高，亦無副作用。

HoldBody超級天然鈣6個月能助骨質密度增5%

推薦HoldBody的超級天然鈣，採用醫學級冰島天然海藻鈣，加上獨有BoneBuild Plus建骨生長配方，包含專利CBP（100%純天然乳清蛋白）、維他命D3、天然維他命K2 (MenaQ7)及透明質酸，吸收率高，提升骨質密度及減少骨質流失。

HoldBody的超級天然鈣採用醫學級冰島天然海藻鈣，短短6個內就有助骨質密度增加5%，同時增加肌肉強度，護腸胃。

短短6個內就有助骨質密度增加5%，同時增加肌肉強度，護腸胃。

獨有BoneBuild Plus配方+透明質酸 儲鈣鎖鈣護關節

當中的CBP骨骼生長因子，有助鎖鈣入骨，而透明質酸成分則更能滋潤關節，於關節活動時有吸震作用，亦令關節液濃度增加，有助改善關節僵硬感，提升活動靈活度及減少疼痛。

其CBP骨骼生長因子，有助鎖鈣入骨，防止鈣質流失。

透明質酸成分則更能滋潤關節，於關節活動時有吸震作用，亦令關節液濃度增加，有助改善減少疼痛。

另有專為孕婦階段而設的天然孕婦鈣，能提供懷孕期間或餵哺母乳的媽媽及嬰兒所需鈣質，減少便秘機會，提升骨質密度及減少懷孕期間骨質流失，照顧女士不同階段對鈣質的需要。

HoldBody天然孕婦鈣能提供懷孕期間或餵哺母乳的媽媽及嬰兒所需鈣質，減少便秘機會，提升骨質密度及減少懷孕期間骨質流失。

天然紅海藻鈣安全可靠 獲澳洲TGA安管局認證

HoldBody超級天然鈣及天然孕婦鈣均採用純天然冰島海藻提煉成分，營養價值極高，經過醫學級水平的提取及處理，製造出特別「親和人體」、「易吸收」的優質鈣片，其纖細丸錠設計，更容易吞食及吸收。百分百澳洲製造，經澳洲TGA安管局認證不含重金屬，安全有效。

想試試HoldBody營養補充品？機會來了，由3月8日至21日，全線HoldBody產品買2件85折優惠︰
●    超級天然鈣: 折後$254.2 (標準價$299)
●    天然孕婦鈣: 折後$245.7 (標準價$289)
銷售點: Mannings及3chembio
立即購買︰https://cutt.ly/mwVxWPuB

*資料來源: 香港食物安全中心公布全港首個總膳食研究

（特約）

最高瀏覽

醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
醫者仁心｜疫情爆發曾為發燒病人看診　青衣仁醫守護街坊數十載突離世眾人懷緬：由細睇到大
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
癌症殺手｜男子腹瀉消瘦揭患末期胰臟癌　醫生：吃飯1小習慣恐誘發癌症　飯後3個表現是求救信號
名人逝世｜《不瘦降之謎》導演罹癌因併發症病逝終年53歲　曾挑戰30日連食麥當勞爆紅全球
名人逝世｜《不瘦降之謎》導演罹癌因併發症病逝終年53歲　曾挑戰30日連食麥當勞爆紅全球
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
天氣預報｜周二雨勢有時頗大　風暴艾雲尼料移向日本以南
星二代｜劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇　高智商17歲仔罕有曝光曾患失語症如啞巴
星二代｜劉美娟母子飛新加坡睇音樂劇　高智商17歲仔罕有曝光曾患失語症如啞巴