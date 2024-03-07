調查指逾9成港人缺鈣！女性比男性更高危 超級天然鈣有效補鈣質防流失

根據香港食物安全中心公布全港首個總膳食研究顯示，超過97%的香港成年市民從膳食攝入鈣質的分量，低於世衞建議每人每日至少要攝取1,000毫克的攝入量*。有研究顯示，女性的骨質疏鬆問題比男性提早10年，尤其30歲以上女性、孕婦（產前及產後）、更年期女士及運動愛好者，更應持續補充鈣質，以提升骨質密度。如果每日沒有攝取足夠的鈣質，有機會出現抽筋、心悸、周身骨痛等。更嚴重，可能有骨質疏鬆問題。因此，應及早每日補充鈣質，同時儲鈣及鎖鈣，防止鈣質流走，強化骨質密度及健康。學下女神倪晨曦，懷孕前後每日食HoldBody超級天然鈣及天然孕婦鈣，就可以一take過補鈣、儲鈣及鎖鈣，助你防止鈣質流失！

倪晨曦補鈣之選！天然鈣比合成鈣更易被人體吸收



由於日常吸收的鈣質追不上流失的速度，很多人都傾向從營養補充品入手，但市面上林林總總的鈣片，當中有不少由碳酸或石灰提煉的合成鈣，不但難以被人體吸收，剩餘的鈣質更會形成固態，增加便秘的機會。因此，精明的你，應該學女神倪晨曦選擇天然海藻鈣，不但較易被人體吸收，而且含鈣量高，亦無副作用，不易造成便秘或腸胃不適，輕鬆補充鈣質。

▲ 天然海藻鈣相比合成鈣，不但較易被人體吸收，而且含鈣量高，亦無副作用。

HoldBody超級天然鈣6個月能助骨質密度增5%

推薦HoldBody的超級天然鈣，採用醫學級冰島天然海藻鈣，加上獨有BoneBuild Plus建骨生長配方，包含專利CBP（100%純天然乳清蛋白）、維他命D3、天然維他命K2 (MenaQ7)及透明質酸，吸收率高，提升骨質密度及減少骨質流失。

▲ HoldBody的超級天然鈣採用醫學級冰島天然海藻鈣，短短6個內就有助骨質密度增加5%，同時增加肌肉強度，護腸胃。

▲ 短短6個內就有助骨質密度增加5%，同時增加肌肉強度，護腸胃。

獨有BoneBuild Plus配方+透明質酸 儲鈣鎖鈣護關節

當中的CBP骨骼生長因子，有助鎖鈣入骨，而透明質酸成分則更能滋潤關節，於關節活動時有吸震作用，亦令關節液濃度增加，有助改善關節僵硬感，提升活動靈活度及減少疼痛。

▲ 其CBP骨骼生長因子，有助鎖鈣入骨，防止鈣質流失。

▲ 透明質酸成分則更能滋潤關節，於關節活動時有吸震作用，亦令關節液濃度增加，有助改善減少疼痛。

另有專為孕婦階段而設的天然孕婦鈣，能提供懷孕期間或餵哺母乳的媽媽及嬰兒所需鈣質，減少便秘機會，提升骨質密度及減少懷孕期間骨質流失，照顧女士不同階段對鈣質的需要。

▲ HoldBody天然孕婦鈣能提供懷孕期間或餵哺母乳的媽媽及嬰兒所需鈣質，減少便秘機會，提升骨質密度及減少懷孕期間骨質流失。

天然紅海藻鈣安全可靠 獲澳洲TGA安管局認證

HoldBody超級天然鈣及天然孕婦鈣均採用純天然冰島海藻提煉成分，營養價值極高，經過醫學級水平的提取及處理，製造出特別「親和人體」、「易吸收」的優質鈣片，其纖細丸錠設計，更容易吞食及吸收。百分百澳洲製造，經澳洲TGA安管局認證不含重金屬，安全有效。

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*資料來源: 香港食物安全中心公布全港首個總膳食研究



（特約）