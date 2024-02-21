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【廉政公署】香港國際廉政學院成立　為各地反貪人員提供系統及戰略性培訓

社會 17:44 2024/02/21

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廉政公署今（21日）舉行50周年慶祝酒會暨香港國際廉政學院成立典禮。（林宇翔攝）

廉政公署今（21日）舉行50周年慶祝酒會暨香港國際廉政學院成立典禮，並與5間大學簽訂合作備忘錄，推動反貪工作研究及交流。行政長官李家超出席活動時指，廉政學院成立後，可聯合本地及各國反貪人員在全球推動反貪，讓香港成為國際反貪中心。廉政專員胡英明亦稱，學院將為各地反貪人員提供系統性及戰略性的反貪培訓課程。

李家超致辭時表示，廉署在過去50年，肩負肅貪倡廉工作，提升本港廉潔及透明程度，令香港成為全球最廉潔城市之一，並指廉署現時領導國際反貪聯合會，在全球進行反貪工作、推動實施《聯合國反腐敗公約》，致力於與社會各界及世界各地合作，培養廉潔文化。

行政長官李家超出席活動時指，廉署在過去50年肩負肅貪倡廉工作，令香港成為全球最廉潔城市之一。（林宇翔攝）

李又指出，廉政學院成立後，將為本地人員及世界各地反貪機構提供反貪培訓課程，亦會為國際反貪研究專家提供平台，促進交流，令香港成為國際反貪中心。

廉政專員胡英明亦表示，在廉政公署成立前，本港的貪污情況常見，但經過廉署人員，在過去半個世紀的努力，締造出廉潔的香港社會，並稱廉署打擊貪腐的工作有賴政府及社會的支持。他亦指，廉政學院將為各地反貪人員提供系統性及戰略性的反貪培訓課程；學院亦正與聯合國毒品及犯罪辦公室合作，為來自17個國家，逾35名反貪人員提供培訓。

廉政專員胡英明稱，廉政學院將為各地反貪人員提供系統性及戰略性的反貪培訓課程。（林宇翔攝）

胡英明又期望，廉政公署、廉政學院及國際反貪聯合局能成為「鐵三角」，在全球進行反貪腐工作。

廉政公署與5間大學簽訂合作備忘錄，推動反貪工作研究及交流。（林宇翔攝）

另外，廉署亦與香港大學、科技大學、北京大學、清華大學及澳門大學簽定合作備忘錄，推動反貪工作研究及交流。

 

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責任編輯：梁凱婷

 

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