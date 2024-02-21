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3月盛事｜盤點3月必睇演唱會 女團開騷+搖滾音樂節由朝玩到晚

娛樂 17:39 2024/02/21

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熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

陳蕾（左）、Collar（右）雙雙於3月迎來第一次。

疫情使大型演出沉寂逾兩年，疫後音樂界猶如「報復式」開騷，單單3月已有多場演唱會、音樂祭、作品展，本地女團、樂隊、唱作或獨立歌手都有，當中更有不少新勢力首度開唱，力證樂壇已經完全「復騷」！

3月幾乎每個周末都有演唱會，甚至幾個騷撞期演出，令人難以選擇。不止本地薑，台灣樂團蘇打綠、韓國人氣女團成員輝人@MAMAMOO，KCON香港站亦陸續登場，以下為你盤點幾個香港歌手的重點演出！

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她們的第一次

年初於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023掃獎的陳蕾，出道14年終於登上女歌手金獎及我最喜愛女歌手寶座，更乘勝追擊於3月2至5日首度進軍紅館開唱。

今次演唱會名為《念》，眾所周知陳蕾是動漫迷，去年3首曲詞創作《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》、《神的不在場證明》均來自神作《全職獵人 HUNTER×HUNTER》的角色招式，而「念」更是貫穿這部動漫的核心能力，意指使人強化、帶來變化，源源不絕的生命能量，須經過不斷修練來提升。

陳蕾的作品多圍繞內心、生活和社會，而紅館演出正將她14年來的「念」修行之路赤裸坦誠地呈現。今日她更推出演唱會同名主題曲《念》，令人期待她於紅館發放溫柔且強大的音樂力量。

演唱會同名主題曲《念》今日正式推出，陳蕾曾於受訪時分享有樂迷指她的歌曲裡總帶有一份信念，為人帶來溫柔且強大的力量前行，她認為這是對其音樂的最高認可。

女團Collar原本計劃在出道當年舉辦首個演唱會，惟因疫情一再推遲。其後再遇Mirror演唱會事件、成員So Ching退團而使團體發展看似停滯不前，去年更被同樣自《全民造星IV》出身的Lolly Talk爬頭開騷，被不少網民指聲勢大不如前，但其實Collar去年亦密密出團歌，Marf、Ivy、Winka亦於歌視雙棲發力單飛出新作。

今年Collar終於迎來開騷好消息，於3月22至24日在九展連唱三場。參照師兄Miror的發展規劃，每年均會有新成員出Solo作品，繼Marf、Winka之後，今年Day亦備受看好作為下一位單飛成員，未知會否在演唱會帶來驚喜？

集結本地搖滾魂

由何超儀召集的大型搖滾音樂節 《The Wild Ones》於3月2至3日由朝玩到晚，多隊本地重量級及新世代樂隊馬拉松式演出。其中包括LMF、太極、廿四味、Kolor、Nowhere Boys、Pandora等，另外盧巧音、周國賢亦會參與，連最近成為「職安真漢子」的吳浩康亦重拾Band仔身分帶領樂隊Closer上台演唱，不論你喜歡Heavy Metal抑或流行搖滾，都能一起跳爆全場、燃燒搖滾魂！

作品展掀回憶殺

數數手指，當年因華麗陣容而掀起搶飛潮的「Concert YY 黃偉文作品展」已是12年前的事。今年有兩位音樂人亦舉行作品展，包括人稱「Carl叔叔」的黃雙駿，及於《全民造星V》被讚意見到肉的Edward Chan（陳浩然）。前者於3月9日在會展舉行「王雙駿HATS ON 音樂會2024」，後者則與Collar撞期，於3月23至24日在亞博舉行《Blueprint of Memories, by Edward Chan》作品展。

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王雙駿的音樂展邀來謝霆鋒、麥浚龍，更有兩位Mirror成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）演出。

而近年常與Mirror成員、陳柏宇合作的Edward Chan，姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳柏宇、方皓玟等已確定出演其作品展，另外久未於於香港演出的側田、薛凱琪亦會參與。兩日演出的完整陣容仍保持神秘，不少網民紛紛許願希望方大同、Twins、HotCha均可到場演唱經典作品。

記者：吳霆俊

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演唱會 演唱會 組合 歌手 陳健安 陳蕾 何超儀 盧巧音 周國賢 監製