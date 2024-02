3月盛事｜盤點3月必睇演唱會 女團開騷+搖滾音樂節由朝玩到晚

▲ 陳蕾(左)、Collar(右)雙雙於3月迎來第一次。

疫情使大型演出沉寂逾兩年,疫後音樂界猶如「報復式」開騷,單單3月已有多場演唱會、音樂祭、作品展,本地女團、樂隊、唱作或獨立歌手都有,當中更有不少新勢力首度開唱,力證樂壇已經完全「復騷」!

3月幾乎每個周末都有演唱會,甚至幾個騷撞期演出,令人難以選擇。不止本地薑,台灣樂團蘇打綠、韓國人氣女團成員輝人@MAMAMOO,KCON香港站亦陸續登場,以下為你盤點幾個香港歌手的重點演出!

她們的第一次

年初於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023掃獎的陳蕾,出道14年終於登上女歌手金獎及我最喜愛女歌手寶座,更乘勝追擊於3月2至5日首度進軍紅館開唱。

今次演唱會名為《念》,眾所周知陳蕾是動漫迷,去年3首曲詞創作《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》、《神的不在場證明》均來自神作《全職獵人 HUNTER×HUNTER》的角色招式,而「念」更是貫穿這部動漫的核心能力,意指使人強化、帶來變化,源源不絕的生命能量,須經過不斷修練來提升。

陳蕾的作品多圍繞內心、生活和社會,而紅館演出正將她14年來的「念」修行之路赤裸坦誠地呈現。今日她更推出演唱會同名主題曲《念》,令人期待她於紅館發放溫柔且強大的音樂力量。

▲ 演唱會同名主題曲《念》今日正式推出,陳蕾曾於受訪時分享有樂迷指她的歌曲裡總帶有一份信念,為人帶來溫柔且強大的力量前行,她認為這是對其音樂的最高認可。

女團Collar原本計劃在出道當年舉辦首個演唱會,惟因疫情一再推遲。其後再遇Mirror演唱會事件、成員So Ching退團而使團體發展看似停滯不前,去年更被同樣自《全民造星IV》出身的Lolly Talk爬頭開騷,被不少網民指聲勢大不如前,但其實Collar去年亦密密出團歌,Marf、Ivy、Winka亦於歌視雙棲發力單飛出新作。

今年Collar終於迎來開騷好消息,於3月22至24日在九展連唱三場。參照師兄Miror的發展規劃,每年均會有新成員出Solo作品,繼Marf、Winka之後,今年Day亦備受看好作為下一位單飛成員,未知會否在演唱會帶來驚喜?

集結本地搖滾魂

由何超儀召集的大型搖滾音樂節 《The Wild Ones》於3月2至3日由朝玩到晚,多隊本地重量級及新世代樂隊馬拉松式演出。其中包括LMF、太極、廿四味、Kolor、Nowhere Boys、Pandora等,另外盧巧音、周國賢亦會參與,連最近成為「職安真漢子」的吳浩康亦重拾Band仔身分帶領樂隊Closer上台演唱,不論你喜歡Heavy Metal抑或流行搖滾,都能一起跳爆全場、燃燒搖滾魂!

作品展掀回憶殺

數數手指,當年因華麗陣容而掀起搶飛潮的「Concert YY 黃偉文作品展」已是12年前的事。今年有兩位音樂人亦舉行作品展,包括人稱「Carl叔叔」的黃雙駿,及於《全民造星V》被讚意見到肉的Edward Chan(陳浩然)。前者於3月9日在會展舉行「王雙駿HATS ON 音樂會2024」,後者則與Collar撞期,於3月23至24日在亞博舉行《Blueprint of Memories, by Edward Chan》作品展。

王雙駿的音樂展邀來謝霆鋒、麥浚龍,更有兩位Mirror成員柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)演出。

而近年常與Mirror成員、陳柏宇合作的Edward Chan,姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳柏宇、方皓玟等已確定出演其作品展,另外久未於於香港演出的側田、薛凱琪亦會參與。兩日演出的完整陣容仍保持神秘,不少網民紛紛許願希望方大同、Twins、HotCha均可到場演唱經典作品。

記者:吳霆俊