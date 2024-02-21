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升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通

升學教育 19:36 2024/02/21

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北區Band1英中香港道教聯合會鄧顯紀念中學黃信德校長，分享有關升中自行分配學位面試貼士。

不少中學都在2月底至3月初陸續進行升中面試，位於北區的香港道教聯合會鄧顯紀念中學（下稱鄧顯），是區內的著名Band1英中，其亮麗的公開試成績及升讀大學率，吸引學生家長爭相報讀。校長黃信德分享有關升中自行分配學位面試貼士，提醒學生最重要懂得靈活變通。

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校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

鄧顯中一收生準則

鄧顯2024/25年度將維持開5班中一，中一自行收生學額為51個。收生準則如下：

  • 面試成績：30%
  • 教育局成績次第：20%
  • 小學成績及操行：30%
  • 課外活動／校內或校外服務／獎項：20%

校長黃信德分享有關升中自行分配學位面試貼士。（陳靜儀攝）

升中面試僅設個人面試

鄧顯校長黃信德表示，校方僅設一輪面試，所有符合報讀資格並已遞交表格的學生，均會獲邀參加面試。面試將於3月2日舉行，以個人形式進行，不設小組面試。

面試時間約為15分鐘，分為英語及粵語部分，老師會給予學生中英文文章各一篇，學生閱讀過後，老師會就文章發問相關問題，並延伸至個人經歷、日常生活話題等，內容以評核小六學生基本能力為主。

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升中面試校長貼士

升中面試的評核指標包括表達能力、應對技巧、思維能力、禮貌、儀容等。黃校長提及，過往曾有篇章關於「興趣」（Hobbies），問學生「有沒有踩過單車」，如果學生有就可以分享一次踩單車的經歷，即使沒有相關經驗，也可以嘗試分享其他興趣經驗，考學生如何靈活變通。

他強調，學生毋須參加面試班，更別在面試時背誦，過往試過一些學生不理會篇章內容，一坐下就自我介紹，

我們不想聽學生背誦，希望看到他們的真實反應。

黃校長認為，自行分配學位只佔中一學額的3分之1，即使在此階段未獲取錄，也不必過於失落，家長和學生應在升中統一派位做好部署，有更大機會入讀心儀中學。

至於中一叩門，鄧顯會設筆試和面試，面試形式與自行面試類近。不過，黃校長坦言不要寄望太多，因教育局減少叩門位，鄧顯開5班只有5個叩門學額，競爭必然相當激烈。

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記者：林愛娜

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