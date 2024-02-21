父子兵︱單親爸八両金獨力養大　八両仔返港度歲近況曝光父子檔做電商生意

▲ 單親爸八両金獨力養大八両仔，兩父子拍住上合力做電商生意。

【八両金/周星馳/電商/單親/單親爸】90年代拍周星馳的電影而成名的八両金，近年在內地登台及經商，早年經歷破產失婚與兒子相依為命，做單親爸爸獨力撫養兒子，八両金與葉小霆（八両仔）一樣「冬菇頭」，父子二人相依為命多年，感情深厚，現年28歲的八両仔與父親在內地做電商生意，實行父子檔拍住上！

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八両金自1999年與前妻「八両菜」何顓彤離婚後，一直獨力照顧兒子「八両仔」葉小霆，日前父子倆趁農曆年回港度歲，兩人經過中環時，被網民拍下照片，本身戴住口罩的八両仔，拉下口罩與友人合照，當年一頭長金髮的他，現在已經染回黑色，剪成一頭短髮，穿上西裝褸與名牌長褲，與小時候的「冬菇頭」判若兩人，不過眉宇之間仍然似足爸爸！

▲ 小時候兩父子都留「冬菇頭」。微博圖片

兩父子現在長居東莞主力在內地發展，除了接拍登台及拍綜藝節目外，還先後投資服裝、洗頭水及沐浴露生意，2020年起又跟友人合夥大搞網紅電商生意，生意越做越大。

而八両金日前在抖音拍片向大家拜年，片中的背景是香港年宵花市，原來當日兩父子去行花市湊熱鬧。

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責任編輯：陳麗薇