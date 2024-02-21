本尊就位丨陳嘉慧強吻謝東閔喜感十足　Erica嗲功獲激讚：悅耳動聽

▲ 《本尊就位》內，陳嘉慧「壁咚」謝東閔。

TVB劇《本尊就位》踏入結局周，「神棍」木昆（孔德賢飾）及呂洞賓（謝東閔飾）遇上妖孽大危機，事緣木昆拔走了封印穿山甲妖的王母娘娘髮簪，重獲自由的穿山甲妖先後上了雪花（陳嘉慧飾）及鎮長辛正義（黃嘉樂飾）母親黃桂菲（黎燕珊飾）身，令雪花性情大解放、由「含蓄小花」變「仗義豪放女」之餘，更令黃桂菲起死回生。

不過，死過翻生的黃桂菲因急需新鮮血「醫肚」，最終演變成四出咬人，令五族房鎮人心惶惶，前鎮長辛虎（李成昌飾）成眾矢之的。

對於故事畫風突變驚慄除魔片，網民看得肉緊，並笑言《本尊》是《凶宅清潔師前傳》，認真有想像力。

本尊就位丨陳嘉慧演花魁迷倒孔德賢謝東閔 Erica首拍民初戲嘆唔易做：要收斂吓

▲ 前鎮長夫人屍變，令前鎮長受盡千夫所指。

謝東閔演出獲正評

前晚（2月19日）及昨晚（2月20日）可說是TVB小花陳嘉慧（Erica）晒冷之夜，由於雪花被上身後「性情」及「能力值」均出現異變，除了變得好打又兇狠，面對暗戀多時的呂洞賓更變得相當進擊，拉呂祖入房連環主動示愛之餘，更一度「壁咚」兼強吻呂祖。

該幕謝東閔的「被強搶民女」及「驚嚇」樣，配以陳嘉慧（Erica）嗲聲嗲氣猴𤢌急色tone相當有喜感，網民更大讚Erica嗲功一絕：「悅耳動聽」、「Erica有喜感喎」、「Erica嘅反常同閔大人嘅反應都好搞笑」、「雪花忽然變開心少女，體內黑氣忠定奸？」

▲ Erica旗袍Look十分省鏡。

除聲線夠嬌俏，擁有一雙清澈大眼睛的Erica眉目傳情亦甚有功力，單憑一雙腰果眼，已成功做出電力十足的「撒嬌三式」，齋睇相都甜到入心！

而謝東閔其實自劇集播出後絕對是正評不斷，每天都有網民盛讚他演技有進步。

▲ Erica勁可愛。

Erica仙氣滿溢

此外，Erica劇中造型亦相當多元，為了以最佳姿態向呂祖示愛，雪花昨晚換上鮮紅色旗袍兼化濃妝，由於造型與Erica一貫呈現的清純tone截然不同，新鮮感十足。

到大結局，她除不時以仙氣滿溢的「牡丹仙子」look亮相，最後還會以「少婦」Look登場，一套劇能有如此多變造型，難怪Erica也大嘆過足戲癮。

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