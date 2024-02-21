【啟德體育園】當局料2025年上半年啓用　營運商正制定大型事故應變計劃

▲ 啟德體育園

文化體育及旅遊局透露，待檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啓用。針對體育園在活動期間發生大型事故，啟德體育園有限公司正與政府相關部門制定應變計劃，確保一旦遇上緊急情況，亦能安全及有序地疏散活動參加者。

今日立法會會議上李浩然議員關注，體育園遇上大型事故的應變安排，文體旅局局長楊潤雄回覆指，為提升啟德體育園的整體準備及應變能力，負責營運的啟德體育園有限公司現正與政府相關部門制定應變計劃，包括全方位的風險評估及考慮，因應不同情況而需調配的人手，以及需採取適當的應變措施，確保體育園一旦遇上緊急情況，亦能安全及有序地疏散活動參加者。

楊潤雄又指，在建造工程、修繕工程和所有法定檢測驗收完成後，承辦方將為各設施安排裝備運作測試及試業活動，測試包括人群管理及事故應變演習的統籌及協調能力等，從而提升緊急應變效能，及適時調整策略。待檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啓用。

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責任編輯：陳麗娜