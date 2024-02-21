  • 25°C
香港時間 : 2024221日 (週三) 18:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啟德體育園】當局料2025年上半年啓用　營運商正制定大型事故應變計劃

社會 17:52 2024/02/21

分享：

分享：

熱門 王青霞 李龍基 農曆新年2024 新手爸媽 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

啟德體育園

文化體育及旅遊局透露，待檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啓用。針對體育園在活動期間發生大型事故，啟德體育園有限公司正與政府相關部門制定應變計劃，確保一旦遇上緊急情況，亦能安全及有序地疏散活動參加者。

今日立法會會議上李浩然議員關注，體育園遇上大型事故的應變安排，文體旅局局長楊潤雄回覆指，為提升啟德體育園的整體準備及應變能力，負責營運的啟德體育園有限公司現正與政府相關部門制定應變計劃，包括全方位的風險評估及考慮，因應不同情況而需調配的人手，以及需採取適當的應變措施，確保體育園一旦遇上緊急情況，亦能安全及有序地疏散活動參加者。

楊潤雄又指，在建造工程、修繕工程和所有法定檢測驗收完成後，承辦方將為各設施安排裝備運作測試及試業活動，測試包括人群管理及事故應變演習的統籌及協調能力等，從而提升緊急應變效能，及適時調整策略。待檢視試運及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啓用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【巴士發展】九巴整體客量回復疫前逾9成　目標2027年將電巴總數增至500部
今日 17:32
【巴士發展】九巴整體客量回復疫前逾9成　目標2027年將電巴總數增至500部
【M品牌】楊潤雄：M品牌引懲罰機制須平衡申請誘因
今日 15:20
【M品牌】楊潤雄：M品牌引懲罰機制須平衡申請誘因
【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要
今日 16:50
【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要

你可能感興趣

【巴士發展】九巴整體客量回復疫前逾9成　目標2027年將電巴總數增至500部
今日 17:32
【巴士發展】九巴整體客量回復疫前逾9成　目標2027年將電巴總數增至500部
【M品牌】楊潤雄：M品牌引懲罰機制須平衡申請誘因
今日 15:20
【M品牌】楊潤雄：M品牌引懲罰機制須平衡申請誘因
【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要
今日 16:50
【23條立法】教大校長李子建稱23條立法無礙招聘海外人才　冀進駐北都支援SEN需要
文化體育及旅遊局 啟德體育園 啟德 文娛藝術 工程 楊潤雄 建造 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載