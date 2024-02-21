武林丨謝嘉怡爆對周嘉洛冇感覺　鄺潔楹耍棍做打女

▲ 謝嘉怡和鄺潔楹在TVB新劇《武林》合作。

謝嘉怡（Lisa）和鄺潔楹（Judy）在今日（2月21日）出席TVB新劇《武林》造型暨拜神活動，Judy紮了春麗頭現身，而Lisa現場所見消瘦不少，二人一同接受TOPick訪問，透露今次劇中均做打女，練足3個月。

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努力練功夫

Judy指，監製首日就對她、Lisa和江嘉敏說要練到一字馬：「那時候大家覺得沒可能做到的事，練了3個月後真的做到這個一字馬動作，也很開心。（今次你們耍甚麼？）我是耍棍，Lisa就是耍劍。」

提到Lisa有打開泰拳，在耍劍方面是否較容易上手?對此她說：「我初時也以為會較容易，不過很快就發現很不同，因為兩者用不同的肌肉，我覺得學功夫較難。」

▲ 謝嘉怡（Lisa）和鄺潔楹（Judy）（陳慧安 攝）

Judy Lisa全力以赴

談到日練夜練，難免會減磅，對此Judy說：「不多不少也會消瘦了，那時每星期練兩日，每次幾個小時，所以身形也很苗條。（有否吃得清淡些？）沒有，每次練習前也吃叉雞飯，因為怕不夠力氣練習。」

今次劇中有不少對白，問到Lisa最初有否感擔心？她直言初時有擔心，但感謝監製陳維冠的幫忙：「他真的超級好，我很早已經有劇本，所以每星期他也會與我一起對劇本，所以應該沒問題。（嘉洛剛才也讚你很勤力）我要用很多時間翻譯，一場也要用三個小時寫好以及明白個意思，所以要做好準備。（與嘉洛有感情線？）他會追我，我對他沒有太大感覺。」

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記者：陳曉柔

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