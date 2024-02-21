【啟德塌棚】跨部門繼續調查啟德兩死意外　勞工處未來兩周巡查全港大型棚架

啟德一個建築地盤發生涉及竹棚架倒塌導致兩死三傷的嚴重工作意外，勞工處、警方重案組、政府化驗所及相關部門繼續在地盤內進行調查。據知勞工處已發出暫時停工通知書，現場涉事棚架仍然未被清理。至下午五時許，人員檢走一個竹棚底座及一批文件離開地盤。而警方重案組探員今日亦曾到伊利沙伯醫院向其他傷者進行調查。

勞工處表示高度關注。勞工處指，今日(21日)起展開為期兩周的特別巡查行動，針對性巡查全港架設大型竹棚架的建築地盤，包括檢視該等竹棚架的安全及穩固情況，以保障工人的工作安全。

署方表示，勞工處職業安全主任若於行動期間發現有違例情況，定必嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控而不會給予警告，以遏止不安全作業。

發言人續稱，現正修訂《竹棚架工作安全守則》，內容涉及加強竹棚架的穩定性，包括連牆器的技術要求及禁止擅自改動竹棚架。該修訂亦會要求竹棚架工人須持有有效的安全訓練證書，才可進行相關作業。此外，守則亦會更詳細說明監督工人進行棚架工作的『合資格的人』工作時的要求。計劃於今年三至四月推出經修訂後的守則。

發言人表示，正聯同相關部門就昨日意外作出深入調查，以確定意外成因及查找有關持責者的法律責任。若調查發現有違反職業安全及健康（職安健）法例的規定，會依法處理。

根據職安健法例的一般責任條款規定，僱主違反極嚴重個案會被「可公訴罪行」形式提出檢控，最高可被判罰款一千萬元及監禁兩年。若僱員違反上述規定，則最高可被判罰款15萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳展棋