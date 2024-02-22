器官捐贈｜癌症病人植物人可否捐器官？　醫生拆解器官捐贈8大疑問

▲ 肺、骨和皮膚也可作器官移植。（iStock）

不少人對器官捐贈這決定上，亦抱有不少疑問：是否捐出器官都必須是健康人士，若本身患病或是植物人，就不能捐出遺愛？如果没告知家人自己的捐贈器官意願，臨終時家人不可代為決定？對此種種，交由醫生為我們解說8個常見的器官捐贈疑問。

香港腎科學會委託香港醫護聯盟，於去年11至12月透過網上「年青人器官捐贈意願及認知問卷調查，成功訪問共300名年青人，年齡介乎12至35歲。

75%受訪者表示願意離世後捐出器官，其中22至24歲表現最積極，近9成表示願意；最小年齡組別12至15歲亦有近6成表示願意。至於不願意器捐的受訪者，表示主要原因是認為自己尚年輕，不考慮器官捐贈的事情（65%），以及不願意把器官捐贈給陌生人（65%）。

最新影片推介

不過，即使有器捐意願的受訪者，仍有多達74%未做登記，大部分都有向家人表達器捐意願 （83%）；接近60%受訪者因為不清楚登記途徑而沒登記。

問卷調查揭示了目前本港有關器捐的最大問題，雖然不少人有意捐贈器官，卻沒有坐言起行，登記器官捐贈名冊，而且在器捐議題上，家人之間的溝通並不完善。這些問題不多不少與大眾對器捐了解不深，甚至有誤解有關，香港腎科學會會董、香港中文大學內科及藥物治療學系顧問醫生周啟明剖析問卷調查中提出的器捐迷思。

迷思1：所有器官可以捐贈？

可捐贈的器官包括腎、肝、肺和心臟；組織則有眼角膜、骨骼和皮膚，在問卷調查中，大部分受訪者知道腎、肝、心臟和眼角膜可捐贈，卻不知道原來肺、骨和皮膚也可捐贈。

迷思2：現時香港輪候人數最多的器官是甚麼？

近3成受訪者都選擇腎臟是現時香港輪候人數最多的器官（29%），事實也的確如此。截至2023年12月31日，有2,429名患者正在輪候腎臟捐贈，惟2023年只有41人可獲由遺體成功移植腎臟，可謂杯水車薪。

迷思3：登記器官捐贈有年齡限制？

器官捐贈並無年齡限制。一般而言，由初生至75歲的人士普遍適合捐贈器官。周啟明醫生指未滿18歲人士也可以登記，惟作出決定前，必須確保明白器捐的意思及意義，並與家人詳細討論。

迷思4：長期病或癌症患者不適合捐贈器官，只有完全健康人士才可捐贈器官？

大多數人士（包括腫瘤未擴散的腦癌病人），都可於死後捐贈器官或組織，雖然一般癌症患者不適合捐贈器官，但他們仍可於死後捐贈眼角膜。而負責移植的醫療小組，會先評估每名捐贈人士的情況，才決定他們的器官是否適宜使用。

▲ 周啟明醫生期望大眾積極行動，登記器官捐贈名冊，幫助更多輪候器捐的患者。 （被訪者提供）

迷思5：植物人可以捐贈器官？

植物人的部份腦幹功能仍然存在，可以維持自主呼吸或部份腦幹反應，大腦亦有可能感受到外界的環境或刺激，尚未死亡，所以不適合捐贈器官。

迷思6：任何醫生都可判定病人腦死亡？

腦死亡是指包括腦幹在內的全腦功能喪失以致無法恢復的狀態，當腦幹細胞死亡，將無法再控制呼吸、血壓及體溫等功能。周啟明醫生強調，腦死亡必須同時由兩位資深及完全沒有參與器官移植事宜的醫生，分別進行獨立和嚴謹的測試，以判斷病人是否已經腦死亡。

迷思7：如果没告知家人自己的捐贈器官意願，臨終時家人不可代為決定？

當病人被判定為腦死亡後，醫院管理局器官捐贈聯絡主任會透過幾種途徑，包括查閱「中央器官捐贈登記名冊」電腦系統、查閱已簽署的器官捐贈證及向家屬查詢以確認離世者生前是否已表達捐贈器官的意願，尋求家屬書面同意以捐贈離世者的遺體器官。若沒有辦法找到證據證實病人對器官捐贈的意願，則家屬擁有器官捐贈與否的最終決定權。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

迷思8：即使已登記成為器官捐贈者，病人去世後仍要得到家屬同意才可捐贈器官？

當病人去世後，無論死者生前有沒有表達意願，捐贈器官的最終決定權仍在家人手中。根據衞生署 2015《行為風險因素調查》顯示，大部分人如得知其家人死後捐贈器官的意願，便會同意達成其遺願。周啟明醫生呼籲，有意捐贈器官的人士應告訴家人其捐贈器官的意願。

記者：周美好